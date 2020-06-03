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Капитан ЦСКА объяснил переход в итальянский клуб

17:07, 03 июня 2020
Кайл Хайнс Кайл Хайнс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский баскетбольный клуб ЦСКА официально попрощался с капитаном команды Кайлом Хайнсом, который с нового сезона будет защищать цвета «Милана». 33-летний баскетболист объяснил свой переход необходимостью перемен.

Мне нужна была новая возможность, новые вызовы. «Милан» предоставил мне эти возможности. Было понятно, что «Милан» серьёзно заинтересован во мне, — цитирует Хайнса TrendBasket.

Президент «армейцев» Андрей Ватутин признался, что это не лучший день для команды.

Каждому из нас казалось, что Кайл и ЦСКА связаны неразрывно, мы ещё до сегодняшнего утра надеялись продолжить сотрудничество, но всё же жизнь даёт нам новые испытания, — приводит слова Ватутина официальный сайт клуба.

Американский спортсмен перешёл к «красно-синим» в 2013 году. Провёл за клуб 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, сделал 1703 подбора (третий), сделал 284 блок-шота (второй). В составе ЦСКА является двукратным обладателем кубка Евролиги и пятикратным победителем Единой лиги ВТБ.

Ранее баскетбольный ЦСКА объявил о расторжении договора с центровым Костой Куфосом, писал NEWS.ru.

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