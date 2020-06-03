Капитан ЦСКА объяснил переход в итальянский клуб

https://static.news.ru/photo/caaa68a0-a5a4-11ea-b806-fa163e074e61_660.jpgКайл ХайнсФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московский баскетбольный клуб ЦСКА официально попрощался с капитаном команды Кайлом Хайнсом, который с нового сезона будет защищать цвета «Милана». 33-летний баскетболист объяснил свой переход необходимостью перемен.
Мне нужна была новая возможность, новые вызовы. «Милан» предоставил мне эти возможности. Было понятно, что «Милан» серьёзно заинтересован во мне, — цитирует Хайнса TrendBasket.
Президент «армейцев» Андрей Ватутин признался, что это не лучший день для команды.
Каждому из нас казалось, что Кайл и ЦСКА связаны неразрывно, мы ещё до сегодняшнего утра надеялись продолжить сотрудничество, но всё же жизнь даёт нам новые испытания, — приводит слова Ватутина официальный сайт клуба.
Американский спортсмен перешёл к «красно-синим» в 2013 году. Провёл за клуб 414 матчей (это пятый показатель в клубной истории), набрал 3227 очков, сделал 1703 подбора (третий), сделал 284 блок-шота (второй). В составе ЦСКА является двукратным обладателем кубка Евролиги и пятикратным победителем Единой лиги ВТБ.
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