Капитан ЦСКА объяснил переход в итальянский клуб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призовой фонд турнира по популярной дисциплине World of Tanks, который состоится на главной онлайн-платформе компьютерных игр «Московский Киберспорт», составит 100 тысяч рублей и 500 тысяч игрового золота.

Организаторы Турнира подготовили внушительный призовой фонд — 500 000 игрового золота и 100 000 российских рублей. Награда достанется тем командам, которые сумеют выйти в топ-16, — сообщает пресс-служба Федерации компьютерного...