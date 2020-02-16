https://static.news.ru/photo/78c5b01c-50c7-11ea-9fc5-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Хованцев Фото: biathlonrus.com

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев поддержал француза Мартена Фуркада, который раскритиковал Международный союз биатлонистов (IBU) за публикацию новости о дисквалификации россиян Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой во время чемпионата мира.

Мне понравилось адекватное высказывание Фуркада, который сделал замечание IBU, вынесшему решения по Слепцовой и Устюгову специально к чемпионату мира, — цитирует Хованцева ТАСС.

Специалист отметил, что это было сделано для того, чтобы добавить негатива и нервозности российской команде.

Как писал NEWS.ru, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил из-за употребления запрещённого вещества оксандролона. Помимо этого, российская биатлонистка Светлана Слепцова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил.