Баскетбольный клуб «Химки» проведёт матч-открытие Единой лиги ВТБ против польской команды «Зелёная Гура» на крытой ВТБ арене.
Спасибо «ВТБ Арене» за продуктивное сотрудничество, — приводит слова генерального директора «Химок» Павла Астахова
официальный сайтподмосковного клуба.
Это связано приведением домашней площадки «Химок» к стандартам.
Команды, претендующие на лицензию А, должны иметь арены вместимостью от 10 тысяч мест. Это касается как матчей Евролиги, так и Лиги ВТБ, — добавил он.
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