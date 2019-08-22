Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майрова, комментирую вылет своих подопечных с чемпионата мира в швейцарском Базеле, заявила, что спортсмены не могут безошибочно обрабатывать волан на скорости.

Лучшие спортсмены мира показали нам, над чем надо работать. И это разные проблемы, — приводит её слова пресс-служба Национальной федерации бадминтона России. Майрова заявила, что у Алины Давлетовой и Кати...