Халили попал в шестёрку лучших в индивидуальной гонке на чемпионате мира

https://static.news.ru/photo/122be014-7133-11eb-98ac-96000091f725_660.jpg Карим Халили Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Норвежский биатлонист Стурла Лэгрейд одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Поклюке, не допустив ни одного промаха. Кроме того, он завоевал Малый хрустальный глобус в этой дисциплине по итогам сезона.

Лэгрейд преодолел 20-километровую дистанцию за 49.27,6. Второе место занял немец Арнд Пайффер, также стрелявший безупречно. Он уступил победителю 16,9 секунды. Обладателем бронзовой награды стал норвежец Йоханнес Дале (1 промах, +40,9).

Лучшим из россиян стал 22-летний Карим Халили, прошедший четыре рубежа без промахов и занявший шестое место с отставанием от лидера 1.45,3. Евгений Гараничев занял 16-е место (2 промаха, +3.30,9).

Как писал NEWS.ru, бывший старший тренер женской сборной России по биатлону и экс главный тренер сборной Швеции, немецкий специалист Вольфганг Пихлер рассказал о губительном влиянии на российский биатлон комментатора Дмитрия Губерниева.