Гимнасты сборной РФ получили отрицательные тесты и допущены к тренировкам

https://static.news.ru/photo/99e1a86a-a003-11ea-8b59-fa163e074e61_660.jpg Фото: sportgymrus.ru

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что все спортсмены, которые находятся сейчас на подмосковной базе «Озеро Круглое», допущены к тренировкам.

Результаты тестов нам сообщили. У 35 человек, у всех спортсменов всё нормально, результаты отрицательные, — цитирует Родионенко РИА Новости.

Спортсмены будут допущены в зал и проведут первую тренировку во второй половине дня 27 мая.

Родионенко отметила, что на данный момент есть вопрос по хореографу команды: она сдавала тест одной из последних и у медиков остались какие-то вопросы. Ей придётся сдать повторный тест на коронавирус, на данный момент она изолирована на базе в своей комнате.

В начале апреля NEWS.ru писал о том, что главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заражён коронавирусом. Также был инфицирован гимнаст Сергей Найдин.