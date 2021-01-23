Гендиректор ФГР оценил победу сборной России над Северной Македонией на ЧМ

https://static.news.ru/photo/9c8472e0-5cce-11eb-a1f3-fa163e074e61_660.jpg Чемпионат мира по гандболу среди мужчин: Северная Македония — Россия — 20:32 Фото: EPA/Mohamed Abd El Ghany / POOL/ТАСС

Генеральный директор Федерации гандбола России Леонид Воронин прокомментировал победу сборной России над Северной Македонией со счётом 32:20 в матче основного раунда мирового первенства.



Так и ожидалось, что игра так сложится, потому что македонцы не очень хорошо выглядят на чемпионате. Наши ребята не расслабились, получилось не так, как в игре с корейцами. В этот раз здорово помогли вратари, в нападении не суетились, реализовали всё как надо, — сказал Воронин корреспонденту NEWS.ru .



По его словам, во втором тайме главный тренер сборной Велимир Петрович позволил основным игрокам отдохнуть.



Основные игроки присели на скамейку, второй состав отлично себя показал. Не сказать, конечно, что сильно увеличил отрыв, но добавил плюс два очка. Отлично, смотрим дальше, — заключил он.



России в основном раунде осталось провести встречу с национальной командой Швеции.

Как писал NEWS.ru, Международная федерация гандбола лишила мужскую сборную России флага на предстоящем чемпионате мира в Египте. Вместо привычного обозначения RUS команда получит отображение в официальных документах и трансляциях под аббревиатурой RHF (Russian Handball Federation), сборной также разрешили использовать логотип федерации, но без надписей, только его графическую часть.

После решения CAS об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований Международная федерация гандбола применила к спортсменам России санкции. Так, логотип России должен быть заменён нейтральным символом, а на форме спортсменов недопустимы надписи «Россия». Если же такие надписи будут, то рядом должно располагаться не менее заметное словосочетание «нейтральный атлет».