Сборная Чехии на чемпионате мира по биатлону в Антхольце неожиданно завоевала две бронзовых медали. Президент Чешской федерации биатлона и вице-президент Международного союза биатлонистов Иржи Гамза в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о причинах этого успеха, сравнил популярность биатлона с хоккеем, а Яромира Ягра с Уле-Эйнаром Бьорндаленом и рассказал, что нужно сделать руководству российского биатлона, чтобы вернуть СБР полноценный статус.

— Как чешским биатлонистам удалось добиться такого успеха притом, что весь сезон складывается для команды неудачно?

— Биатлон для нас интересный вид спорта и мы очень рады, что выиграли эту медаль. Для всего чешского биатлона это приятный сюрприз.

— Как вы оцениваете перспективы Маркеты Давидовой? Способна ли она стать новой звездой в команде на уровне Габриэлы Коукаловой?

— Я думаю, что у неё есть очень хорошие перспективы. Она одна из ярчайших талантов мирового биатлона. Ей всего 22 года, она очень молода и перспективна. Думаю, если у неё не будет никаких проблем со здоровьем, она станет звездой мирового биатлона.

Маркета Давидова Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

— Габриэла уже точно закончила с биатлоном?

— Да, Габриэла уже закончила, но у нас были хорошие результаты в этом сезоне на юниорском чемпионате мира. Мы получили медаль и много хороших результатов. Сейчас в Чехии биатлон является очень популярным видом спорта. Я думаю, мы стоим на хорошей дороге развития.

— Впереди Кубок мира в Нове-Место. Сколько зрителей ожидаете там и насколько это большое событие для Чехии?

— Я думаю, что по зимним видам спорта это самое главное событие для нас. Биатлон по телевидению стал даже более популярный, чем хоккей. У нас уже проданы все билеты на выходные, и в это время будет минимум 30 тысяч зрителей, а за четыре соревновательных дня мы соберем 110 тысяч зрителей.

— Как хоккеисты относятся к биатлону? Чувствуют ревность или охотно общаются со звёздами биатлона?

— С этим нет проблем. Нам всем интересно, чтобы чешский спорт был наверху. Мы маленькая страна, но если добиваются каких-то успехов хоккеисты или биатлонисты, это большая радость для всех. В Чехии все любят спорт, и это главное.

— Можно Яромира Ягра, который в 47 лет выходит на лёд и играет на высоком уровне, назвать хоккейным Бьорндаленом?

— Уле-Эйнар был одним из лучших в мире на все времена в биатлоне, а Ягр стал таким в хоккее, но сейчас вы ждёте, когда историю хоккея перепишет Александр Овечкин.

Яромир Ягр Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

— Он может побить рекорд Уэйна Гретцки?

— Я не думаю, что он побьёт его рекорд, но он может стать вторым после Гретцки. Я встретился с Овечкиным, когда ему было 10 лет. Когда я был вице-президентом Чешской федерации баскетбола, мы играли в Евролиге с московским «Динамо», которое тренировала мама Александра Татьяна Овечкина. Он тогда три раза был в Брно и бегал по нашим залам, а мы говорили, что это большой талант в хоккее, просто феномен.

— Почему в российском биатлоне нет таких феноменальных биатлонистов, как Овечкин в хоккее.

— Не могу сказать, но думаю, что надо закончить все процессы проблем с допингом. С новым президентом Драчёвым мы хотим разрешить их, потому что русский биатлон нам очень нужен, но надо закончить все вопросы и потом начать с нуля. Тогда в России и появятся новые звёзды.

— Вы имеете ввиду, что наш биатлон должен научиться жить по-новому, а спортсмены развиваться без употребления допинга?

— Я так думаю, и мне кажется, что в конце концов всё будет в порядке, но сначала надо закончить эти старые проблемы.

— О чём вы говорили здесь с президентом СБР Владимиром Драчёвым?

— Я думаю, что это была наша приватная беседа и разговор о будущем российского биатлона. Мы хотим помогать российскому биатлону, но сначала надо решить старые проблемы, а потом открыть новые вопросы. Российский биатлон всегда был очень значим для нас, но сначала надо решить эти проблемы, а потом обсудить, как жить дальше.

Владимир Драчев Сергей Булкин/NEWS.ru

— Вопросы в основном финансового характера? Владимир Драчёв говорил, что задоженность СБР выросла с 150 до 350 тысяч евро. В связи с чем это произошло?

— Это не мой вопрос. У нас есть какая-то дорога по выходу из кризиса. У нас есть 12 критериев, которым должна следовать российская федерация, чтобы стать снова полноценным членом IBU. В другом вопросе мы ждём решения по олимпийскому комитету России и Русада. После слушания в CAS станет понятно, что произойдёт с российским спортом, а не только с биатлоном. Мы хотим помогать российскому биатлону, но сначала надо закончить все вопросы с долгами и дождаться результатов CAS.

— СБР главное закрыть финансовый долг?

— У нас есть дорога, которой надо следовать. Я не могу сказать ничего большего.

— Но господин Драчёв сказал, что задолженность СБР выросла со 150 до 350 тысяч евро?

— Об этом вам лучше поговорить с господином Драчёвым.