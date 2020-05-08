Фигуристка Туктамышева рассказала о расставании с женихом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о том, какой мамой она себя представляет в будущем.

Справедливой. Конечно, я буду баловать детей, но всё-таки останусь справедливой, — цитирует Туктамышеву РИА Новости. Ранее Елизавета Туктамышева пожаловалась на сложности в проведении тренировок в домашних условиях, писал NEWS.ru.