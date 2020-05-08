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Фигуристка Туктамышева рассказала о расставании с женихом

13:19, 09 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, почему рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным после пяти лет отношений.

Бывает так, что понимаешь, когда долго в отношениях, что не совсем вы подходите друг другу — и всё. Хорошо, что мы сейчас это поняли, что надо идти дальше как-то не вместе, — цитирует Туктамышеву РИА Новости.

Туктамышева подчеркнула, что осталась с бывшим молодым человеком в хороших, дружеских отношениях.

Ранее Туктамышева объявила о попытке отобраться на Олимпийские игры, на которые ранее не могла попасть по разным причинам. Кроме того, 23-летняя россиянка считает отмену чемпионата мира, который должен был состояться с 18 по 22 марта в Канаде, правильным решением, писал NEWS.ru.

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