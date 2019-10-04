https://static.news.ru/photo/e775ae9a-e6a0-11e9-a142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Watchara Phomicinda/Global Look Press

Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует случаи сокрытия жалоб о сексуальных домогательствах в Федерации плавания США.

Речь идёт об игнорировании жалоб со стороны спортсменов на домогательства сексуального характера со стороны тренеров, пишет The Wall Street Journal. Как сообщает источник, в обмен тренеры предлагали попадание в сборную страны и на международные соревнования.

В течение нескольких лет нарушения замалчивались ради сохранения репутации федерации плавания.

Также организацию заподозрили в сокрытии части доходов от налогооблажения.

Известный российский тренер по плаванию Глеб Петров скончался 2 октября на 83-м году жизни, писал News.ru.