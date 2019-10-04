Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует случаи сокрытия жалоб о сексуальных домогательствах в Федерации плавания США.
Речь идёт об игнорировании жалоб со стороны спортсменов на домогательства сексуального характера со стороны тренеров, пишет The Wall Street Journal. Как сообщает источник, в обмен тренеры предлагали попадание в сборную страны и на международные соревнования.
В течение нескольких лет нарушения замалчивались ради сохранения репутации федерации плавания.
Также организацию заподозрили в сокрытии части доходов от налогооблажения.
Известный российский тренер по плаванию Глеб Петров скончался 2 октября на 83-м году жизни, писал News.ru.
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