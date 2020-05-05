Дворкович и Каспаров примут участие в шахматном онлайн-турнире Кубок наций

https://static.news.ru/photo/7ff66dc4-8eaf-11ea-abc5-fa163e074e61_660.jpg Аркадий Дворкович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и 13-й чемпион мира Гарри Каспаров примут участие в онлайн-турнире Кубок наций, они станут капитанами команд «остального мира» и Европы соответственно.

Турнир пройдёт с 5 по 10 мая в онлайн-формате, в нём примут участие шесть команд — сборные России, Европы, Китая, Индии, США и «остального мира». В основных составах команд будут по трое мужчин и одной женщине.

Мне будет интересно соперничать с капитаном команды Европы, 13-м чемпионом мира Гарри Каспаровым. Его участие наверняка привлечёт внимание миллионов любителей шахмат, — цитирует Дворковича ТАСС.

За сборную России на турнире сыграют Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Владислав Артемьев и Александра Горячкина. Капитаном команды станет Александр Мотылёв.

Ранее в финале онлайн-супертурнира Magnus Carlsen Invitational действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен одержал победу над американцем Хикару Накамурой со счётом 2,5:1,5, писал NEWS.ru. Турнир организовал сам норвежец. Призовой фонд соревнований составил $250 тысяч. Карлсен получит $70 тысяч.