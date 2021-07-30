Дурманов рассказал о свойствах препарата, который принимала Байлз

Экс-глава российского антидопингового агентства Николай Дурманов прокомментировал воздействие препарата «Метилфенидат», который американская гимнастка Симона Байлз использует с детства и имеет на него терапевтические исключения.

Однако в Японию данный препарат, по-видимому, не смогли привести, из-за чего у спортсменки возникли проблемы психологического плана и она снялась с личных соревнований.

Данный препарат относится к группе психостимуляторов и может вызвать привыкание. Он является родственником метамфетамина, который разрабатывали в годы войны немцы и испытывали на лётчиках «Люфтваффе», чтобы те не испытывали бессонницы и стресса на протяжении бесконечных боевых вылетов. В спорте это тоже даёт очень сильный эффект и заметное преимущество, потому и запрещён без терапевтических исключений, — рассказал Дурманов NEWS.ru.

Что касается взаимных обвинений российских и американских пловцов в ведении нечестной игры, Дурманов подчеркнул, что это уже плоскость политики, а не медицины, которая ему не интересна.

Как сообщалось ранее, Американская гимнастка Симона Байлз, отказавшаяся выступать в личных видах олимпийской программы на Играх в Токио, объяснила своё решение стрессом.