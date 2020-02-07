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Баскетболисты московского ЦСКА в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги в гостях уступили греческому «Олимпиакосу» — 59:72 (15:20, 19:13, 4:21, 21:18).

В составе клуба из Пирея самыми результативными стали Костас Папаниколау (19 очков, 7 подборов и 5 перехватов) и Огастин Рабит (13 очков).

У «армейцев» лучшую результативность показали Майк Джеймс (20 очков, 7 подборов и 5 результативных передач) и Дэрран Хиллиард (11 очков).

Результаты других матчей первого игрового дня 24-го тура: «Анадолу Эфес» (Стамбул, Турция) — «Жальгирис» (Каунас, Литва) — 96:91, «Альба» (Берлин, Германия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 97:103, «Баскония» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 79:65.

ЦСКА с 16-ю победами в 24 проведённых играх занимает четвёртое место в таблице Евролиги. «Олимпиакос» (10 побед, 14 поражений) находится на 11-м месте и отстаёт от зоны плей-офф на одну победу.

7 февраля в рамках 24-го тура Евролиги подмосковные «Химки» на «Арене Мытищи» встретятся с сербской «Црвеной Звездой» из Белграда, в петербургский «Зенит» сыграет в Афинах с греческим «Панатинаикосом».

В предыдущем туре московские «армейцы» на своей площадке уступили лидеру регулярного чемпионата Евролиги турецкому «Анадолу Эфесу», ранее писал NEWS.ru.