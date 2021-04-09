Бред сумасшедшего: желание Трусовой приземлять пять четверных — утопия

Нет никаких сомнений в том, что Александра Трусова — уникальная фигуристка. Она первая в мире среди женщин исполнила четверной лутц, тулуп и флип на международных соревнованиях. Она первая в мире освоила все четверные прыжки. Она первая в мире заявила пять четверных в произвольной программе (на чемпионате мира в Стокгольме). Но останавливаться на достигнутом Русская Ракета не собирается. Фигуристка уверенно заявляет, что намерена кататься до 22 лет, строит планы на три Олимпиады и хочет приземлить пять четверных на официальных стартах. Почему амбициозный план Трусовой звучит как бред сумасшедшего, рассказывает NEWS.ru.

Уже тяжело

Нынешний сезон в фигурном катании был непростым для всех. Для Трусовой — особенно. Помимо всех катаклизмов, связанных с пандемией коронавируса, травм, Русская Ракета усложнила себе жизнь переходом в новую группу (процесс адаптации в новом коллективе не всем даётся легко — смотреть пример Алёны Косторной). Впрочем, несмотря на все трудности, с точки зрения результата фигуристка провела неплохой сезон: завоевала две бронзовые медали. Одну на чемпионате России, вторую — на чемпионате мира.

Но в этой истории есть один негативный момент: не всегда результат является отражением реального положения дел. Если сложить все прокаты Трусовой в этом сезоне, то получится кривая из удачных и провальных выступлений. И эта информация куда важнее, чем две бронзовые медали.

Александра Трусова TT NEWS AGENCY/Reuters

Контент Саши в этом сезоне менялся многократно. На этапах Кубка России она заявляла от трёх до четырёх четверных прыжков, на Гран-при России — четыре, на чемпионате России — два, на чемпионате мира — вообще пять. Но чисто откатать весь заявленный контент ей практически никогда не удавалось. К наиболее успешным прокатам можно отнести произвольную на казанском этапе Кубка России, когда фигуристка приземлила три из четырёх квадов, и чемпионат России, где она впервые за долгое время откатала чисто оба номера (было всего два квада в произвольной).

Остальные выступления удачными не назовёшь. Чего стоит только порвал на Гран-при России, где случился худший прокат Русской Ракеты во взрослых соревнованиях (завалила три прыжка из четырёх). На чемпионате мира тоже не всё получилось. Несмотря на выкрутасы на тренировках перед стартом турнира в Стокгольме (приземлила пять четверных), на самих соревнованиях Трусова не справилась с программами: допустила ошибку на элементарнейшем каскаде из тройных прыжков в короткой, приземлила только два из пяти четверных в произвольной.

Впрочем, нестабильные выступления — это не последствия работы с Плющенко (как бы кому ни хотелось обвинить в этом двукратного олимпийского чемпиона). Даже в бытность Тутберидзе (особенно с момента выхода во взрослые соревнования) Русская Ракета являлась олицетворением нестабильности. Не проходило ни одного соревнования без срыва того или иного элемента. Вот вам, собственно, и следствие бронзового сезона-2019/20.

Имея в виду все эти обстоятельства, возникает логичный вопрос — о каких пяти квадах может идти речь? Фигуристка даже в своих оптимальных кондициях не может стабильно приземлять хотя бы три четверных. Как, а точнее когда, она в таком случае собирается справляться с пятью прыжками? Ведь со временем к волнению (пожалуй, это главная проблема фигуристки) добавится и пубертат, который необратимо скажется на её форме. Косторная, переживая процесс взросления, потеряла в этом сезоне и пока ещё не вернула свой единственный элемент ультра-си — тройной аксель. Однако при этом Трусова сохранит все четверные прыжки и даже как-нибудь приземлит пять на официальных стартах? Да это просто-напросто невозможно!

Александра Трусова TT NEWS AGENCY/Reuters

Но если наши слова не являются достаточно экспертными для вас, послушайте, что говорит на этот счёт заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Если Саша считает, что сможет кататься до 22 лет, и у неё такая мотивация, то значит, это так и есть. Мы же ей верим, когда она говорит, что прыгнет пять четверных прыжков. Так почему бы и здесь не поверить? — передаёт слова Тарасовой Sport24.

«Мы же ей верим, когда она говорит, что прыгнет пять четверных» — очень тонко, Татьяна Анатольевна.

Тенденции не на стороне Трусовой

Такая же безнадёга прослеживается, когда Трусова говорит о трёх Олимпиадах. Примеры Юлии Липницкой, Аделины Сотниковой, Алины Загитовой, которые почти сразу «погасали» после олимпийского триумфа, служат ярким контраргументом словам Александры Трусовой о трёх Олимпиадах. В современных реалиях женской одиночки, где век фигуристок зачастую исчисляется одним олимпийским циклом, мечта о трёх Олимпиадах — абсолютная утопия.

И дело даже не в возрасте. Кстати, единственное обещание Трусовой, которое не вызывает сомнений, — это слова о карьере до 22 лет. Это ей точно под силу. Однако кататься в «пенсионерском» возрасте и отбираться на такие международные старты, как чемпионаты мира, Олимпиада — совершенно противоположные вещи.

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/NEWS.ru

Слишком, слишком высок уровень конкуренции в женской одиночке в России. За это Трусова должна сказать спасибо своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе, которая поставила на поток производство чемпионок. Не успевают вчерашние юниорки выйти во взрослые соревнования, как тут же сметают всех на своём пути. Даже на грядущую Олимпиаду в Пекине претендуют как минимум семь фигуристок от нашей страны, а поехать смогут только три (это максимальная квота). И дальше не будет легче (если, конечно, в один прекрасный день Международный союз конькобежцев не поднимет возрастной ценз).

Конечно, в этом сезоне нас всех вдохновляют успехи Лизы, которая после шести лет перерыва вернулась на чемпионат мира и взяла серебро. Однако активно апеллировать к этой истории тоже не стоит. Как минимум потому, что в свои 24 года Лиза ещё не выступала ни на одной Олимпиаде, как максимум — такие истории прорыва — это всё-таки исключения из правил.

Мечты, цели, амбиции — вещь хорошая и даже нужная. Но пока план будущего Трусовой выглядит слишком утопично.