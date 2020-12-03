Больно до слёз: биатлонистка в ужасе от атмосферы в команде

После спринтерской гонки Евгения Павлова дала пронзительное интервью «Матч ТВ», где призналась, что ей некомфортно в команде и она не понимает, что происходит. Один из лучших снайперов мирового биатлона не может найти объяснение кошмарной стрельбе и, похоже, подозревает тренеров в необъективности. Другая ключевая спортсменка в посте в Instagram выразила разочарование, не попав в заявку спринта. Что происходит в женской сборной и почему старший тренер Михаил Шашилов даёт повод подозревать себя в необъективности и излишних симпатиях к подопечным — в материале NEWS.ru.

Почему Куклину вывели из состава

По спортивному принципу пропустить первый спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти должна была Тамара Воронина, показавшая худший результат в предыдущей гонке. Однако Шашилов решил поберечь Ларису Куклину, которая сильно упала в индивидуальной гонке. То есть бежать на следующий день после адского падения ей ничего не помешало, а выйти на старт после трёх дней отдыха она не могла и, судя по всему, теперь пропустит весь этап.

Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, поэтому такое решение, — объяснил Шашилов пресс-службе СБР.

Однако сама Куклина вскоре опубликовала в Instagram пост, полный разочарования. Это можно было понять, если бы он появился после падения в индивидуальной гонке или прошедшего за ней спринта. Но в данном случае разочарование спортсменка пережила именно в день, когда она могла выйти на старт, но не сделала этого. Странно, если это действительно было её собственное решение.

Да! Я не ожидала такого начала сезона... Но не впервой мне вставать с колен, приняла всё как должное, не зацикливаемся на поражениях и неудачах. Работаем дальше, и ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! Всем большое спасибо за поддержку, — написала Куклина на своей странице.

Воронина в итоге своим шансом воспользовалась и за счёт чистой стрельбы пробилась в тридцатку, оказавшись при этом снова самой медленной среди российских биатлонисток. Но теперь Михаил Шашилов может даже ставить свою воспитанницу в эстафету, например, вместо Евгении Павловой или Ульяны Кайшевой, и это будет по спортивному принципу.

Девочка-скандал

Евгению Павлову журналисты любят за то, что она не лезет за словом в карман и говорит что думает, порой резко и даже грубо. Она открытая, искренняя, переживающая и порой не сглаживающая углы. Но в этот раз после финиша в спринте спортсменка была реально растеряна, притом что функционально на старте сезона готова неплохо.

Я не знаю, спросите у Лёши Волкова. Он же тренер по стрельбе, я не знаю. Я не понимаю, что происходит, — вот весь мой ответ. Я не могу объяснить, это уже до слёз доходит, я не понимаю. Я пришла в команду, мне стало некомфортно — я не знаю почему. Я выступаю, так же работаю, продолжаю работать. Я не понимаю, что происходит. Это уже до слёз доходит, это не смешно, мне не весело, — сказала Павлова в интервью «Матч ТВ».

Алексей Волков volkov__lesha/vk.com

Конечно, бросается в глаза и отсутствие какой-либо субординации в отношении тренера сборной по стрельбе, который для Павловой остался всего лишь «Лёшей Волковым», каким он был ещё год назад, будучи действующим спортсменом. Претензии к тренерам она также высказывает не впервые. Два года назад после предсезонки в резервной команде спортсменка обрушилась с критикой на Андрея Падина, который сейчас с белорусами обыгрывает россиян. Да и сама Евгения тогда провела отличный сезон и закрепилась в команде.

Через год она внезапно вылетела из основного состава и большую часть сезона провела на Кубке России. Претензии в этой ситуации (на мой взгляд, небезосновательно) были адресованы уже старшему тренеру женской сборной Виталию Норицыну, а теперь под раздачу попал Волков. Вроде бы всё ясно, обычные девичьи обиды, но в этом деле есть слишком много странных фактов, которые заставляют задуматься о нормальности обстановки в женской сборной.

Эстафета для своих

Старший тренер Михаил Шашилов взял в сборную четверых своих воспитанниц: Светлану Миронову, Ирину Казакевич, Тамару Воронину и Анастасию Шевченко. Первые три прошли в основной состав на Кубок мира, а четвёртая заболела коронавирусом на отборе и сейчас только набирает форму. Но Шашилов уже намекнул, что после Нового года ждёт её в сборной. При этом наставник постоянно подчёркивает необходимость формировать костяк из четырёх-пяти спортсменок и накатывать его к Олимпиаде. Очевидно, что среди них он видит Миронову, Казакевич и Воронину, да только по раскладам первого этапа место в команде заслуживала лишь Светлана.

Прошедший спринт в корне поменял расклады. Миронова и Казакевич показали лучшие результаты, да и Воронина была третьей из россиянок и может запросто пролезть в первый этап. При этом обычно стабильно стреляющие Миронова и Кайшева сделали по три промаха. Для Павловой гонка потеряла смысл после первых двух выстрелов на лёжке, которые ушли в молоко. Так обычно бывает, когда спортсмен не делает или делает неправильно поправку на ветер. Претензии Павловой к Волкову связаны, скорее всего, с тем, что он не сделал ей подсказку, а стартовавшие позже Казакевич и Миронова всю информацию по стрелковой обстановке получили.

Волков действительно мог упустить этот момент. Нужно понимать, что молодой специалист первый год работает не только тренером национальной сборной, но и вообще тренером. Пока его коллеги Михаил Шашилов и Николай Загурский изолированы в своих номерах, он в одиночку дирижирует действиями большой команды на стадионе. Однако растерянность Павловой и разговоры о некомфортной обстановке в команде свидетельствуют о том, что она не доверяет тренеру и, возможно, подозревает его в умышленной дезинформации. Будь на месте Волкова опытнейший Загурский, работающий в сборной 20 лет с разными старшими тренерами, такую ситуацию нельзя было бы даже представить, но недоверие спортсменки не могло возникнуть на пустом месте.

Главный тренер должен взять на себя роль третейского судьи

Все последующие заявления после этого эмоционального выпада можно читать по диагонали. Миронова как неформальный лидер, естественно, попыталась сразу опровергнуть слова Павловой и защитить своего тренера.

Светлана Миронова russianbiathlon/instagam.com

Я абсолютно не понимаю, о чём речь у Павловой. На мой взгляд, у нас атмосфера дружелюбная, всё комфортно в коллективе. Для меня всё хорошо, — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

Ключевое здесь — «для меня». Поговаривают, что у Шашилова отношение к своим многолетним воспитанницам и спортсменкам, которые предпочли готовиться у других тренеров, мягко говоря, немного отличается. О том, что так может произойти, я отмечал в своих материалах ещё летом, когда Павлова, Куклина и Кайшева выбрали самостоятельную подготовку, что не очень понравилось старшему тренеру. Этот же вопрос был задан и Павловой уже в более позднем интервью Sports.ru.

Разлада нет, все дружно общаются, есть внимание ко всем ото всех. Тренер со всеми работает, разговаривает, звонит после каждой гонки — нет такого, чтобы на кого-то забили. Отдельных спортсменок тренер знает от и до, кого-то с пелёнок. Это нормально. Если бы команду тренировал мой личный тренер, он бы меня знал лучше всех, — ответила Павлова.

Однако этот ответ ни в чём не убеждает. Понятно, что после «бомбы» в эфире «Матч ТВ» на Павлову надавили тренеры и руководство СБР, заставив «дать заднюю» и сгладить ситуацию, а иного выбора у неё просто не было, поэтому эти слова лучше не брать в расчёт. Ситуация на самом деле серьёзная.

Находящийся постоянно с командой главный тренер Валерий Польховский должен взять происходящее под свой личный контроль. Во-первых, урегулировать все возникшие в коллективе недопонимания и противоречия и пресечь возможный новый вынос сора из избы. Во-вторых, разобраться, по какой причине Павлова не получила подсказку перед стрельбой лёжа. В-третьих, проконтролировать процесс создания равных условий для подготовки и отбора в команду всех спортсменок, и если имеет место стремление Шашилова по максимуму протащить своих воспитанниц, пресечь его самым жёстким способом. В своё время в сборной Казахстана с протекционизмом местных тренеров ему удалось покончить довольно быстро, но в России искусство плести интриги всегда было на более высоком уровне.