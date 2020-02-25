https://static.news.ru/photo/90863fa8-57d6-11ea-b3ca-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: aleksandr_loginov/instagram.com

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий считает, что российский биатлонист Александр Логинов обязан выявить и рассказать всем, каким образом в его организм попал эритропоэтин.

Кто-то должен взять на себя ответственность. Если Логинов не понимает, откуда растут ноги в истории с попаданием допинга в его организм несколько лет назад, следовательно, его личный тренер должен рассказать об этом. Либо они все вместе должны собраться и разъяснить, что было тогда, — цитирует Богалий «Матч ТВ».

Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённого ЭПО. Он вернулся в спорт в 2016-м.

Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.