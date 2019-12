Норвежка преодолела дистанцию за 20,27.0 минуты, допустив промах на двух огневых рубежах.

Второй финишировала француженка Жюстин Брезаз (+6,2; без промахов), на третьем месте — чешка Маркета Давидова (+20,5; 0).

Россиянка Светлана Миронова, не допустившая ни одного промаха, финишировала четвёртой (+22,5).