Александра Трусова пропустит финал Кубка России

https://static.news.ru/photo/1fc4670a-71bf-11eb-b804-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова не выступит на финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.

Фигуристка снялась с турнира по причине того, что ей необходимо восстановиться после травмы, полученной на чемпионате России. Об этом РИА Новости сообщил тренер Трусовой Евгений Плющенко.

Также в предварительный состав участниц турнира не вошла трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова. Об этом сообщается в документе , опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Финал Кубка России является отборочным на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что ученица академии фигурного катания Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» Софья Титова поразила Сеть одним из сложнейших элементов в этом виде спорта. 12-летняя фигуристка исполнила тройной аксель во время тренировки.