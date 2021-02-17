Александра Трусова пропустит финал Кубка России

Бронзовый призёр чемпионата Европы по фигурному катанию Александра Трусова не выступит на финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 27 февраля по 2 марта.
Фигуристка снялась с турнира по причине того, что ей необходимо восстановиться после травмы, полученной на чемпионате России. Об этом РИА Новости
Также в предварительный состав участниц турнира не вошла трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова. Об этом сообщается в
Финал Кубка России является отборочным на чемпионат мира, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
Ранее NEWS.ru писал, что ученица академии фигурного катания Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» Софья Титова поразила Сеть одним из сложнейших элементов в этом виде спорта. 12-летняя фигуристка исполнила тройной аксель во время тренировки.