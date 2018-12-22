Чем револьвер лучше пистолета

https://news.ru/storage/news/15f90ce93f8b79c4d15da1906d819267/6dcf2d33-5a42-4599-ab55-d46834dd1386_850.jpg Кадр из фильма «Рок-н-рольщик»/Warner Brothers

Бойцы элитных подразделений не торопятся вешать на стенку «дедушкины стволы»

Большинство сотрудников полиции и спецслужб во всём мире давно отказались от револьверов в пользу полуавтоматических пистолетов — они скорострельнее, их магазины способны вместить больше патронов. Даже в США, где техасские рейнджеры с «Кольтами» и полицейские детективы с «Магнумами» стали узнаваемыми образами массовой культуры, револьверы в качестве табельного оружия ушли в прошлое. Но благодаря высокой убойной силе и надёжности они до сих пор остаются идеальным оружием для личной самообороны. И некоторые антитеррористические подразделения отдают дань традиции.

Бойцы элитной Группы вмешательства Национальной жандармерии Франции (Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, GIGN) — подразделения, занимающегося в основном освобождением заложников — не собираются сдавать свои револьверы Manurhin MR 73 местного производства. Разработанный в 1973-м году шестизарядник калибра .357 Magnum стал частью традиций подразделения. В частности, в отряде существует ритуал «выстрела доверия», когда новобранец должен попасть из револьвера в глиняную мишень в форме голубя, закреплённую на бронежилете другого бойца, с 15 ярдов (примерно 14 метров). Это своеобразный «экзамен» для прошедших 14-месячный курс обучения бойцов. Подобный «ритуал» свидетельствует о взаимном доверии между бойцами GIGN, отмечает The Drive.

Но револьвер на вооружении антитеррористических подразделений — не только дань традиции. В отличие от полуавтомата он удобнее для действий с бронированными штурмовыми щитами. Кроме того, револьвер изначально был точнее и надёжней, чем пистолет.

По тем же причинам, по которым французы из GIGN выбрали MR 73, их американские коллеги из SWAT (Special Weapons Assault Team) иногда используют восьмизарядные тактические револьверы Smith and Wesson (S&W) TRR8 калибра .357 Magnum. В то же время, сейчас, когда создаются новые надёжные и более точные многозарядные полуавтоматические пистолеты, актуальность револьверов как эффективного оружия бойцов американского «антитеррора» под вопросом. Спецназовцы признаются, что для них револьвер — это, скорее, «световой меч»: оружие не слишком эффективное, но красивое.

В США со времён Дикого Запада «барабанные» револьверы стали неотъемлемой частью национальной культуры: такими стволами до 1980-х годов были вооружены полицейские, сотрудники ФБР и рейнджеры. В основном это были Colt и Smith and Wesson калибров .38 Special, либо .357 Magnum.

Две крупные перестрелки между сотрудниками американских правоохранительных органов и грабителями банков — в калифорнийском Норко в 1980-м (закончилась гибелью одного чиновника графства округа Риверсайд) и Майами в 1986 году (погибли два агента ФБР) — продемонстрировали основной недостаток револьверов. Это относительно небольшое по сравнению с полуавтоматическими пистолетами количество патронов в барабане. Вооружённые дробовиками и полуавтоматическими карабинами преступники могли долгое время отстреливаться от правоохранителей, использовавших в основном револьверы Smith and Wesson Model 586. После этих инцидентов большинство сотрудников спецслужб и полицейских в США сменили «дедушкины револьверы» на многозарядные пистолеты.

Самые популярные у современных американских «копов» и фэбээровцев модели оружия — 15-зарядный Smith&Wesson 5946, Glock 19 (с коробчатыми магазинами на 15, 17, 19 и 33 патрона) и Sig Sauer P226 DAO (от 12 до 20 патронов, в зависимости от магазина).

#RCMP issue Smith & Wesson Model 5946 has more than enough firepower to take down a squad of carbine armed assailants pic.twitter.com/D9gB0eJOce — PRESS Core (@presscoreca) 24 июля 2015 г.

Сейчас Colt и S&W продолжают носить в качестве дополнительного личного оружия некоторые офицеры полиции Филадельфии, а также сотрудники службы безопасности Смитсоновского института в Вашингтоне. За пределами США револьверы S&W 4 Barrel Caliber 38 и R1-VI Cal 38 местного производства используют сотрудники Индонезийской национальной полиции.

В то же время, многие рядовые любители огнестрельного оружия не согласны с утверждением о том, что револьверы уходят в прошлое.

«Револьвер в качестве ежедневного оружия для самообороны — это просто и эффективно… В тех редких случаях, когда происходит осечка, не нужно, как в пистолете, удалять застрявший в стволе патрон, достаточно просто снова нажать на курок… А калибр .357 Magnum даёт убойную силу, большую, чем есть у любого пистолета», — пишет любитель огнестрельного оружия из США в социальной сети Quora.

В целом, как полагают эксперты, надёжность и большая убойная сила револьвера делают его идеальным оружием «скрытного повседневного ношения» — в большинстве случаев, когда рядовому гражданину нужно защититься от злоумышленников, ему приходится стрелять с относительно небольшого расстояния, и количество патронов в обойме — не главное.