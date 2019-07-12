Депутат Кировской городской думы 23-летний Павел Валенчук обиделся на шутливый пост в соцсети «ВКонтакте» про то, что пользователи могут записываться к нему «на бровки и ноготочки». Администрация паблика «Борщ» в этом посте, кроме всего прочего, сообщила, что Валенчук является сыном депутата Госдумы Олега Валенчука. В ответ на это молодой человек написал заявление в полицию и заявил, что он выступает против оскорбления чести и достоинства личности. После этого в паблике появилось сообщение, в котором его администрация приносит извинения Павлу за недостоверную информацию. News.ru поговорил со специалистом и выяснил, действительно ли депутат из Кирова имеет основания для того, чтобы подать заявления в правоохранительные органы, а также, нарушают ли действия администраторов закон об оскорблении власти.

Как утверждает адвокат Жанна Смаль, говорить об уголовном преследовании авторов паблика в данном случае не вполне правомерно, также, как и о привлечении их к ответственности по статье о неуважении власти. Связано это с тем, что в публикации нет призывов не уважать постановления депутата и его рекомендации, или же отнестись критически безосновательно к его деятельности. Скорее всего, по словам юриста, шутка про запись «на ноготочки» не является клеветой — её можно отнести к оценочному суждению, которое содержит определённую интонацию.

Пост о возможности записаться к депутату на «ноготочки» ничуть не оскорбителен и не является составом «клевета». Здесь нет обвинений. Клевета всегда должна содержать умысел. Если клеветник собирался обвинить депутата в том, что из-за его должности у него есть какие-либо преференции или он занимается незаконной деятельностью, тогда можно было говорить о том, что это можно расследовать в уголовном порядке. Жанна Смаль адвокат

Она отметила, что понятие «неуважение к власти» не раскрыто в полной мере. Однако можно говорить о том, что оскорбление власти является грубым обвинением в совершении каких-либо деяний. В качестве примера юрист привела ситуацию с грузинским журналистом, который нецензурно выругался в адрес российского президента Владимира Путина. По её словам, если бы что-то подобное сделал бы журналист в России, такой поступок можно было бы расценивать как проявление неуважения к власти, поскольку в таком случае речь скорее всего шла бы о беспочвенных обвинениях в совершении неэтичных поступков или, к примеру, криминальных деяний.

Это все похоже на то, что обычно рассматривается в спорах по предмету возмещения компенсации морального вреда за умаление чести и достоинства деловой репутации либо защиты доброго имени, — пояснил юрист.

Если же предположить, что поводом для обращения в полицию было утверждение о родстве Валенчука с депутатом Госдумы, то тут можно говорить о том, что запись в паблике будут расценивать как ошибку и недостоверную информацию. Она, по словам специалиста, как раз-таки не умаляет честь и достоинство Валенчука и никоим образом не оскорбляет его.

Если сделана ошибка (не важно намеренная или ненамеренная) касательного того, что он является сыном депутата — её просто можно отнести к недостоверной информации, — сказала Жанна Смаль.

Она подчеркнула, что в вышеперечисленных пунктах не видит состава преступления.

Если основываться на том, что, по словам самого депутата, он выступает против оскорбления чести и достоинства личности, то можно говорить, что в полицию он обратился не по адресу, — заявил юрист.

Однако причина, по которой депутат действительно мог написать заявление — использование его фотографии в публикации, считает специалист. Снимок является нематериальным благом Валенчука, которое нельзя использовать без его согласия.