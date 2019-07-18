Проходящую через лес дорогу к новой станции Московского метрополитена пришлось предварительно осушить.
Территорию планируется заасфальтировать, проложить по ней велодорожки. У пассажиров появится возможность по пути к метро взять напрокат самокат или велосипед, пишет «
Кроме того, безопасность обеспечат 68 камер наблюдения, 15 кнопок экстренного оповещения и 164 фонаря.
Как писал News.ru ранее, участки путей 11 линий столичной подземки оснастили системой, уменьшающей вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел. Вместо шпал при строительстве путей используют бетонные блоки, уложенные на эластичные прокладки в резиновых чехлах.