https://static.news.ru/photo/42af0050-a924-11e9-bcb1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Проходящую через лес дорогу к новой станции Московского метрополитена пришлось предварительно осушить.

Территорию планируется заасфальтировать, проложить по ней велодорожки. У пассажиров появится возможность по пути к метро взять напрокат самокат или велосипед, пишет « Москва 24 ».

Кроме того, безопасность обеспечат 68 камер наблюдения, 15 кнопок экстренного оповещения и 164 фонаря.

Как писал News.ru ранее, участки путей 11 линий столичной подземки оснастили системой, уменьшающей вибрацию и уровень шума с 80 до 72 децибел. Вместо шпал при строительстве путей используют бетонные блоки, уложенные на эластичные прокладки в резиновых чехлах.