Суд заочно арестовал экс-главу Росалкогольрегулирования

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Игорь Чуян

Басманный суд Москвы заочно отправил под арест бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент News.ru из зала суда.

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуяна», — огласила решение судья Юлия Сафина.

Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пересечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ.

Чуян объявлен в международный розыск.

Ранее News,ru писал о том, что Чуян может находиться в столице Латвии Риге. По данным следствия, это последнее установленное местонахождение обвиняемого.