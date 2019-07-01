https://static.news.ru/photo/1b609708-9c12-11e9-b2ec-fa163e074e61_1024.jpg Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Компания РЖД проверит действия работников Рижского вокзала после выезда автомобиля с певицей Аллой Пугачёвой на техническую платформу. По словам представителя перевозчика, машина не могла помешать пассажирам, так как перрон не предназначен для гражданского использования.

В то же время подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, по этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб, — цитирует сообщение РЖД АГН « Москва ».

Пользователей социальных сетей возмутили фотографии и видеоролик, запечатлевшие, как певица подъехала к поезду на машине по перрону одного из ж/д вокзалов Москвы. Юзеров, критично настроенных к шоу-бизнесу, подобное возмутило. Они напомнили, что подобное запрещено и «звёздный статус» не должен давать право нарушать правила.

В Риге Примадонна подобных почестей не удостоилась и от вагона до стоянки автомобилей шла с чемоданами пешком.

Ранее News.ru писал, что в ноябре Пугачёва даст сольный концерт в Минске. В столицу Белоруссии она отправится на поезде в личном спецвагоне, где есть всё для неё необходимое.