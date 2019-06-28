https://static.news.ru/photo/2732bf02-9b45-11e9-b864-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Прокуратура Рязанской области заинтересовалась ростом регистрации гражданских браков с иностранцами. Надзорное ведомство организовало проверку.

Результаты рейда показали, что все браки с иностранными гражданами были фиктивными, а супруги не проживали вместе ни до регистрации, ни после того, как официально стали мужем и женой. В основном на фиктивный брак соглашались молодые девушки и незамужние жительницы Рязанской области.

Создавать семью с иностранцами не планировали, а согласились на брак для получения материальной выгоды, — говорится на сайте прокуратуры .

Прокуратура района подготовила 58 исковых заявлений о признании недействительными браков, заключённых между иностранцами и гражданами России. 52 из них рассмотрены и удовлетворены в полном объёме.

О том, какое гражданство было у иностранных женихов и из какой страны они приехали в Рязань, не сообщается.

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен упрощённый порядок получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание на территории страны, а в дальнейшем и получения гражданства в случае, если указанные граждане и лица состоят в браке с гражданином России, отметили в прокуратуре.

Ранее суд оштрафовал руководителя одного из ЗАГСов в Кузбассе за регистрацию брака своей знакомой с мужчиной, который на момент скрепления брачными узами находился на больничной койке без сознания. Сразу после выдачи свидетельства о браке новоиспечённый супруг скончался, а его вдова незамедлительно вступила в его имущественные права. Суд назначил ей штраф в 10 тысяч рублей, писал News.ru.