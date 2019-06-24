https://static.news.ru/photo/76e0d7ea-9687-11e9-a8b0-fa163e074e61_1024.jpg Турция. Стамбул Фото: Xinhua/Global Look Press

Туристы начали менять уже приобретённые туры в Грузию на путёвки в Турцию, Армению и на Кипр. Это связано с запретом на авиасообщение.

У кого обратные билеты на даты после 8 июля, меняют бронь на другие направления, и в большинстве случаев с доплатой. Пока лидируют Турция, Кипр, Армения. Кто-то сдаёт билеты на прямые рейсы и берёт стыковочные или на более поздние даты, с уверенностью, что всё это быстро закончится, — приводит АГН «Москва» слова исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе.

Как писал News.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что российские туристы должны иметь возможность приезжать в страну. По её словам, натянутые отношения между соседними государствами существуют давно, однако несмотря на это, в закавказскую республику приехали на отдых 1,5 млн россиян.

Президент РФ Владимир Путин на фоне беспорядков в Тбилиси ввёл запрет на полёты в Грузию. Акции протеста перед зданием парламента в столице возникли 20 июня из-за проходящей там Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов (депутат Госдумы), сидя в кресле спикера грузинского парламента, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Протестующих с главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели — полицейские разгоняли слезоточивым газом, резиновыми пулями и водомётами. В результате пострадали 240 человек, более 300 были задержаны, писал News.ru.