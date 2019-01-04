USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,295 $   Brent55.08 $ Bitcoin3,822.76 $
МОСКВА-2°C03:21
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Путин обещал покатать девочку на яхте

Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Президент России Владимир Путин на благотворительном хоккейном вечере в сочинском Ледовом дворце «Роза Хутор» пообещал маленькой девочке Кристине Ажимовой исполнить её мечту. Ранее она написала Путину письмо, к которому приложила собственноручно нарисованный портрет главы государства.

Во время мероприятия, которое посетил Владимир Путин, Кристина вновь обратилась к нему и рассказала о своей мечте — прокатиться на яхте в родном Сочи, передаёт телеканал РЕН.

По словам мамы ребёнка, на хоккейном вечере они с Кристиной «встретили Владимира Владимировича совершенно случайно». Услышав просьбу Ажимовой, Путин поручил помощнику записать её координаты и обещал исполнить мечту девочки.

Как писал News.ru, в конце декабря Путин исполнил желание тяжелобольного ребёнка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт № 1 — Ил-96−300. До этого президент России исполнил мечту юной Регины Парпиевой. Девочка мечтала об интервью с первым лицом. Разговор длился 20 минут.


#ребенок #путин #СОЧИ
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 17:42, 3 января 2019
Жители Сербии признались в доверии к Путину
общество 17:32, 3 января 2019
Уголовное дело завели на пермяка за акцию с куклой Путина
общество 15:28, 3 января 2019
Глава Якутии исполнил мечту детей-инвалидов
Лента новостей
в мире 02:52
Болсонару допустил размещение базы США в Бразилии
спорт 02:49
WADA сдерживает атаку на РУСАДА
в мире 02:23
Помпео: США продолжат диалог с Россией по ДРСМД
политика 01:47
Украинцы назвали требования к новому президенту
в мире 01:37
Помпео отчитался о работе по защите Уилана
Другие новости
общество 22:56
Планы Киева пройти в Керченский пролив высмеяли в Крыму
общество 22:50
Миллионы человек посетили инвестиционный портал Москвы
общество 22:30
Киселёв зачитал рэп про «работу на телеке»
общество 22:07
Соболезнования близким погибших в Магнитогорске выразил ЕС
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top