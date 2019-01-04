Путин обещал покатать девочку на яхте

https://news.ru/storage/news/021935cffa97f79b9397fedf46ceb282/a443722e-bb34-4a8f-b44f-cf25468a611a_850.jpg Aleksey Nikolskyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на благотворительном хоккейном вечере в сочинском Ледовом дворце «Роза Хутор» пообещал маленькой девочке Кристине Ажимовой исполнить её мечту. Ранее она написала Путину письмо, к которому приложила собственноручно нарисованный портрет главы государства.

Во время мероприятия, которое посетил Владимир Путин, Кристина вновь обратилась к нему и рассказала о своей мечте — прокатиться на яхте в родном Сочи, передаёт телеканал РЕН.

По словам мамы ребёнка, на хоккейном вечере они с Кристиной «встретили Владимира Владимировича совершенно случайно». Услышав просьбу Ажимовой, Путин поручил помощнику записать её координаты и обещал исполнить мечту девочки.

Как писал News.ru, в конце декабря Путин исполнил желание тяжелобольного ребёнка — 15-летнего Арслана Каипкулова, который мечтал снять видеоролик про борт № 1 — Ил-96−300. До этого президент России исполнил мечту юной Регины Парпиевой. Девочка мечтала об интервью с первым лицом. Разговор длился 20 минут.