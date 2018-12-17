Стоимость ОСАГО предложили увеличить для молодых водителей

https://news.ru/storage/news/8f95c0ee0eb7dc5262e565428d12e20b/4469cd25-1ef1-4be0-a5da-d2ac2d74ff7f_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

Финансовый университет РФ исследовал рынок ОСАГО в России за четыре года, с 2014-й по 2018-й, и выяснил, что самые рисковые водители — люди в возрасте 18 лет, а самые безаварийные — пенсионеры с 58 до 65 лет. В связи с этим специалисты предложили ввести более чёткую градацию значений для расчёта коэффициента «возраст-стаж».

Уровень риска между молодыми и возрастными водителями, согласно исследованию, различается в 5,9 раза. При этом самый высокий риск имеют 18-летние водители, между 18 и 30 годами он быстро снижается, оставаясь на значительном уровне, в 47−57 лет уменьшение риска замедляется, а самые маленькие значения достигаются в возрасте 58−65 лет.

Риски, зависящие от стажа вождения, различаются в 6,3 раза между неопытными водителями и автовладельцами со стажем 44 года и более. При этом уровень риска у молодых водителей выше, чем у, например, 40-летних с тем же стажем.

«Получается, что профиль риска по возрасту не компенсируется приростом стажа водителя. В этой связи переход на узкие группы в зависимости от возраста и стажа, предложенный Банком России, является первым шагом к индивидуализации тарифа», — сообщил руководитель исследования профессор Цыганов.

Существующая система расчёта коэффициента «возраст-стаж», который влияет на стоимость полиса, имеет только четыре класса. Увеличение расчётных групп поможет более чётко и справедливо высчитать тариф. По данным Финансового университета РФ, коэффициент для возрастной категории 22−24 года следует увеличить в 1,4−1,9 раза, а для водителей старше 40 лет — снизить на 20−50%.

Ранее News.ru писал, что указание о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз, а также об изменении системы коэффициентов в зависимости от возраста и стажа утвердил совет директоров ЦБ РФ. Коэффициент «возраст-стаж» теперь имеет более детальную градацию: 58 ступеней вместо четырёх. Для молодых и неопытных водителей коэффициент будет равен 1,87. Для автолюбителей старше 59 лет с более чем трёхлетним стажем — 0,93. Эти меры позволят сделать цену полиса более индивидуальной и создадут льготные условия для пенсионеров. Коэффициент будет назначаться 1 апреля и не меняться в течение года.