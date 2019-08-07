https://static.news.ru/photo/5a3f3db4-b911-11e9-9ef3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бурмистр польской деревни Мейсьце Оджаньске объявил награду за рождение мальчика. В населённом пункте, расположенном на юго-западе страны, последние десять лет рождаются только девочки.

Самому младшему жителю мужского пола уже исполнилось 12 лет, — говорится в сообщении бурмистра.

Деревню назвали женской ещё несколько лет назад, так как мужчины составляют 20% от всего населения, а большинство жителей — женщины и пенсионеры. Всего там проживают около 300 человек. Женщины вынуждены работать пожарными и трактористами из-за нехватки представителей сильного пола.

Районные власти пока не раскрывают секрет, о каком именно вознаграждении идёт речь, но точно известно, что оно не связано с деньгами, сообщает радиостанция Radiо ZET.

Специалисты по демографической ситуации считают, что в этом нет ничего удивительного и тревогу бить не стоит, так как большую часть населения составляют пожилые люди, а в среднем в деревне рождается только один–два ребёнка в год.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский придумал новый способ повышения рождаемости. По его мнению, необходимо ввести в поездах специальные вагоны для одиноких людей. Это должно помочь людям без спутника в поиске своей второй половинки, писал News.ru.