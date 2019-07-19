https://static.news.ru/photo/76f53418-aafc-11e9-bb5b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aysha Khan Miss England Finalist 2019/Facebook

Англичанка Айша Хан смогла пробиться в финал конкурса «Мисс Англия», появившись перед членами жюри в весьма неожиданном образе. На этапе отбора на конкурс девушка отказалась надевать бикини и облачилась в гидрокостюм для сёрфинга.

По признанию Хан, выбор костюма был обусловлен не религиозными соображениями, а тем, что в откровенных нарядах она чувствует себя совсем некомфортно.

Я горжусь тем, что осталась верна себе на протяжении всего соревнования и не сделала ничего, что противоречило бы моим моральным ценностям, — заявила она.

Её решение в соцсетях поддержали миллионы девушек. По словам пользователей, этот поступок позволил англичанке выделиться среди других конкурсанток.

Ранее Хан выиграла конкурс «Мисс Ланкашир», что позволило ей побороться за титул «Мисс Англии». Финал конкурса состоится 1 августа 2019 года, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, обладательница титула «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Фёдорова показала фигуру в бикини.