https://static.news.ru/photo/07dbafea-a4ac-11e9-a84c-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Кулаков Фото: АГН «Москва»

Следователь, занимающийся делом погибшей Евгении Исаенковой, ни разу не допрашивал экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, чьей любовницей она была.

Я не знаю, как давать показания, если мне не задают вопросы, — заявил в зале суда Кулаков, видеозапись из которого транслировалась в программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

По словам Кулакова, следствие не рассматривает иных вариантов, кроме его виновности.

Как сообщает Ura.ru, сам следователь на вопросы журналистов отвечать отказался, послав их в пресс-службу своего ведомства.

Как писал News.ru, Серпуховский суд Московской области оставил до 8 октября в СИЗО бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Его обвиняют в убийстве своей любовницы. Суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты об изменении меры пресечения на залог и домашний арест. Бывшего чиновника задержали 31 мая по подозрению в убийстве. По версии следствия, Кулаков задушил свою любовницу Евгению Исаенкову. 3 мая её тело нашли в автомобиле Mercedes. Экспертиза обнаружила в салоне ДНК-следы Кулакова, а проверка на полиграфе подтвердила его виновность. Однако сам он вину в преступлении не признал.