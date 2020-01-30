https://static.news.ru/photo/b894847e-4371-11ea-aa57-fa163e074e61_660.jpg Михаил Богданов Фото: МИД России/vk.com

Спецпредставитель главы РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов обсудил с руководством Иракского Курдистана сотрудничество в сфере энергетики и ситуацию в Ираке. Российского дипломата принимали руководитель Курдского автономного района (КАР) Ирака Нечирван Барзани, премьер-министр КАР Масрур Барзани, а также экс-лидер КАР Масуд Барзани. Визит продолжался с 9 по 30 января 2020 года.

Кроме того, Богданов побеседовал с митрополитом Сиро-яковитской православной церкви на тему положение христиан в Ираке, в том числе в свете разгрома запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».

Состоялся предметный разговор по проблематике урегулирования сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН с упором на обеспечение законных интересов всех этноконфессиональных групп населения Сирии, — говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

В октябре 2019 года российская компания «Роснефть» приостановила добычу нефти на одном из объектов в иракской части Курдистана. Об этом рассказал первый вице-президент компании Эрик Лирон в кулуарах конференции «Технологии в области разведки и добычи ПАО «НК „Роснефть“».

Лирон отметил, что планы компании по Курдистану не изменились, а работы на блоке № 8 будут возобновлены после обеспечения безопасности персонала. Приостановка работы связана с близостью объекта к участку территории Сирии, где Турция проводит военную операцию.

Власти Турции проводили операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии с 9 октября. Целями кампании Анкара называет борьбу с террористами и создание буферной зоны безопасности, где смогут разместиться беженцы. Основным противником турецких военных в регионе стали курдские военизированные формирования, писал NEWS.ru.