Z на Голанах: российский патруль в спорной зоне между Сирией и Израилем

На Голанских высотах, спорной территории между Сирией и Израилем, были замечены российские военные автомобили с белыми эмблемами в виде буквы Z на бортах. Такой же знак нанесён на российскую военную технику, участвующую в спецоперации на Украине. Таким образом, Голанские высоты стали для России способом напомнить о своей значимости на Ближнем Востоке.

Несколькими днями ранее сирийские жители оккупированных Израилем Голанских высот выразили свою поддержку спецоперации. 9 марта десятки сирийцев с российскими флагами спустились из голанских деревень и собрались перед российским консульством в израильской Хайфе, скандируя пророссийские лозунги.

В арабских СМИ публикуется мнение, что появление на Голанах российских сил с символом Z должно служить напоминанием Ирану и Израилю, что в регионе присутствует Россия, которая не допустит деэскалацию.

При этом российские военные в последнее время сократили количество операций, проводимых в Сирии, равно как и ЧВК, связанные с военными из России, после начала событий на Украине также снизили там свою активность. Хотя ещё в январе ВВС РФ и Сирии провели совместное патрулирование в Южной Сирии, тогда самолёты обеих стран пролетели вдоль границы Голанских высот с Израилем.

Маршрут авиации пролегал вдоль Голанских высот, затем по южной границе, вверх вдоль Евфрата и над северными районами Сирийской Арабской Республики, — было сказано в заявлении Министерства обороны РФ.

Несмотря на присутствие российских и других международных миротворческих войск в регионе, он всё ещё остаётся кризисной зоной. Так, в последние несколько недель израильская армия проводила авиаудары по позициям иранского Корпуса стражей Исламской революции, которые находятся в Сирии. В результате операции погибли двое членов корпуса, а сама организация заявила, что Израиль «заплатит цену за свое преступление». Двое погибших работали над улучшением точности иранских ракет, а также ракет ливанской военизированной шиитской партии «Хезбалла».

ahmad fallaha via www.imago-imag/Global Look Press

Появление российских патрулей с белым знаком Z тоже вряд ли что-то изменит. Как считает эксперт клуба «Валдай», исполнительный директор Российско-израильского делового совета и руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, в ближайшее время вряд ли что-то изменится в плане решения проблемы Голан, однако появление России может способствовать постепенному улучшению обстановки в этом регионе.

Голанские высоты являются с точки зрения израильского законодательства частью государства Израиль, который не считает договороспособным нынешнее политическое руководство Сирии. Нестабильная политическая обстановка в регионе не позволяет вести переговоры, так как разные территории Голанских высот находятся под контролем различных сил. На данном этапе говорить о серьёзной возможности переговоров между израильтянами и сирийцами о статусе Голанских высот нельзя. При этом безусловно Россия, обладающая влиянием как на сирийское руководство, так и имеющая хорошие рабочие отношения с политическим руководством Израиля, может сыграть роль посредника для ведения переговоров, — пояснил Марьясис для NEWS.ru.

Большая часть Голанских высот оказалась под контролем Израиля после арабо-израильской шестидневной войны 1967 года. После начала сирийского кризиса между Иорданией, Россией и США была достигнута договорённость о создании буферной зоны. При этом МИД РФ неоднократно заявлял, что Москва последовательно ориентируется на резолюцию СБ ООН 497 от 17 декабря 1981 года, согласно которой решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на указанной части территории Сирии недействительно и не имеет международной юридической силы.