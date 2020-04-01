Растущая напряжённость между США и шиитскими группировками в Ираке может привести к передислокации американского военного контингента из этой страны на восток Сирии. Это в разговоре с NEWS.ru допустил бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф. По его словам, угроза распространения коронавируса нового типа может служить предлогом для сокращения присутствия вооружённых сил (ВС) США на Ближнем Востоке только в крайнем случае.

Потенциальное использование пандемии в качестве предлога для перегруппировки американских сил на Ближнем Востоке или их сокращения было бы странным ходом для администрации президента Дональда Трампа, заявил NEWS.ru Фред Хоф.

В действительности же, если военные позиции США на территории Ирака станут неприемлемыми из-за преследований со стороны шиитских ополченцев Ирана, американские силы могут быть переброшены на сирийскую сторону границы, чтобы следить за уцелевшими элементами ИГ («Исламского государства», группировка запрещена в РФ. — NEWS.ru) и предотвратить повторение вторжения. Вне зависимости от пандемии, ИГ остаётся угрозой. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

US Navy/via Globallookpress.com

Подозрения, что США в связи с распространением COVID-19 могут использовать пандемию как предлог для перегруппировки или вывода войск, появились на фоне свёртывания контингента в Ираке.

Так, 30 марта антитеррористическая коалиция, которой командуют США, передала в ведение сил безопасности Ирака свой штаб в провинции Найнава, которая находится на севере республики у границы с Сирией. Её административным центром является город Мосул, который во время оккупации части Ирака боевиками ИГ был объявлен ими столицей так называемого «халифата».

Официально штаб в Найнаве был полностью отдан иракцам в рамках процесса глобальной передислокации американских войск. Вместе с тем военные США почти заканчивают обустройство военного объекта неподалёку от города Эрбиль в Иракском Курдистане. После завершения строительства он может стать одной из крупнейших военных баз на Ближнем Востоке.

В минувшие выходные международная коалиция объявила о передаче иракским силам безопасности авиабазы, которая находится в провинции Киркук на севере. Известно, что 26 марта контингент коалиции был выведен с базы Эль-Кияра, находящейся под Мосулом. Как пояснил журналистам представитель коалиции полковник Винсент Паркер, процесс эвакуации с объектом в Ираке был заранее спланирован и «не связан ни с атаками на базы коалиции, ни со сложившейся ситуацией из-за распространения в Ираке коронавируса». В американском оборонном ведомстве считают, что иракские силы безопасности стали более самостоятельными — они демонстрируют достаточный уровень профессиональной подготовки.

Тем не менее, у наблюдателей есть подозрения, что американцы прикрываются формальными причинами при перемещении войск. Одна из гипотез связана с тем, что ставки в противостоянии между американцами и шиитскими группировками Ирака, подконтрольными напрямую Ирану, повышаются, и США пытаются обезопасить свой военный и медицинский персонал, сокращая присутствие в Ираке. Не исключено, что это может быть подготовкой к более жёсткой стратегии в отношении шиитских боевиков, и администрация Трампа в ближайшее время предпримет более радикальные меры против ополченцев. По крайней мере, к такому варианту американского лидера склоняют его советники.