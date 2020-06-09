Вертолёты покидают район вероятного подрыва российского БТР в Сирии

https://static.news.ru/photo/01a09702-aa51-11ea-988d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из зоны предполагаемого подрыва российского бронеавтомобиля (БТР) недалеко от сирийского Кобани улетают вертолёты Ми-8АМТШ и Ми-35. Об этом сообщили местные источники.

Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», на борту Ми-8 находятся раненые российские военные.

На пути колонны РФ прогремел взрыв. Произошло это недалеко от населённого пункта Кобани, сообщило курдское агентство ANHA. По его данным пострадали трое российских военнослужащих.

Как писал NEWS.ru, ранее российские военные открыли опорный пункт в одном из отелей в южной сирийской провинции Дераа. Официальная цель присутствия — получать информацию о задержанных Дамаском от их родственников.