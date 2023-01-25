Уйдем мы от вас: турецкая партия Vatan рассказала, почему она против НАТО «Турция обязательно покинет НАТО», — пообещал NEWS.ru генсек партии Vatan

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Турецкая партия Vatan («Родина»), проповедующая антиамериканизм, отличается одной значимой особенностью — продуманным и громким самопиаром. Так, недавно они запустили кампанию по выходу Турции из НАТО. Осуществимость такой инициативы вызывает сильные сомнения, однако это не смущает ватановцев, 25 января они объявили, что выход произойдет уже через полгода. NEWS.ru попытался разобраться, зачем Vatan делает подобные заявления и как партийное руководство представляет себе подобный шаг Анкары. О том, что ими движет, нашему изданию рассказали генсек Vatan Озгюр Бурсалы и представитель партии в Москве Мехмет Перинчек.

«Мы роем могилу»

Хотя представители партии заявляют, что с их политической позицией солидарны около 80% граждан, судя по результатам выборов, ситуация обстоит иначе. На парламентских выборах в 2018 году Vatan набрала около 115 тыс. голосов, что составило всего 0,23% от общего числа избирателей. Столь небольшая поддержка вызывает определенные сомнения в осуществимости громких заявлений партийных лидеров. Но уже в этом году в Турции новые выборы, и Vatan начал напоминать о себе с удвоенной силой.

25 января заместитель председателя политического движения Этхем Санджак заявил, что Турция уже через пять-шесть месяцев может покинуть НАТО. По словам политика, к этому Анкару подталкивают провокационные действия НАТО. В частности, он указал на попытки Альянса настроить Грецию против Турции, а также втянуть ее в водоворот на Ближнем Востоке. И, разумеется, Санджак напомнил о продолжающемся скандале, связанном с сожжениями экземпляров Корана в Швеции и Нидерландах.

Заявление о выходе Турции из Альянса до конца лета стало продолжением кампании «Выйдем из НАТО», запущенной Vatan несколько дней назад. В ее рамках на городских площадях планируется установить столы для подписания соответствующих петиций, также обещаны митинги и протесты против баз НАТО в Турции. По сути, с помощью этой программы антиамериканисты собрались реализовывать свои планы, заявил NEWS.ru генеральный секретарь партии Vatan Озгюр Бурсалы.

По его словам, в дальнейшем отношения между Турцией, США и с НАТО в целом будут только обостряться, поэтому Турция обязательно покинет Североатлантический альянс. Эту идею представители Vatan собираются продвигать в ходе своей избирательной кампании. Причем выход Анкары, по мнению Бурсалы, полностью разрушит НАТО.

В США заявляют, что на пути к выборам Турция превратится в «кровавую баню». Это означает, что если Турция снова не сдастся США и НАТО, то по отношению к ней применят насилие. Они бряцают оружием. Вот что означают десять военных баз в Греции. Это базы для «кровопролития», — отметил Бурсалы.

Однако, по словам политика, Турция не должна поддаться угрозам и давлению со стороны США. Пытаясь расшириться на восток, НАТО роет себе могилу, «в нее мы и закопаем эту организацию и ее сторонников».

Турция — один из главных барьеров для планов США и НАТО?

Но почему представители партии не любят США и НАТО? NEWS.ru связался с представителем Vatan в Москве Мехметом Перинчеком, сыном руководителя партии Догу Перинчека.

— Мехмет-бей, почему Vatan выбрал антинатовскую политику как основу своей избирательной кампании?

— Проблемы между НАТО и Турцией не временные. Уже давно развертывается серьезная стратегическая конфронтация. НАТО и ее члены поддерживают в Ираке и Сирии террористические силы, которые угрожают территориальной целостности Турции. Они поставляют им оружие и считают террористическую в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и другие связанные с ним организации своими сухопутными силами и стратегическими союзниками в регионе. НАТО уже давно не считается с Турцией. Причем эта конфронтация распространяется в том числе на все Восточное Средиземноморье. США создали антитурецкий блок, куда также вошли Греция, Франция, Израиль. Они откровенно выступают против турецких интересов и проводят военные учения против Турции. Даже проблемы между Анкарой и Афинами на самом деле проблемы Турции и США, так как именно Вашингтон — главная сила, которая стоит за Грецией. Поэтому НАТО — главная национальная опасность и угроза для Турции.

Фото: youtube.com/@PartiaRodina Мехмет Перинчек

— В Турции также бытует мнение, что НАТО может уничтожить турецкую экономику...

— Такие планы в НАТО действительно есть. НАТО означает господство доллара внутри страны и в нашем регионе. А господство доллара уничтожает влияние и суверенитет турецкой лиры внутри страны. Это тоже опасность для турецкой экономики и ее безопасности. Кроме того, члены Альянса однажды уже хотели пошатнуть внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Мы не забыли, что именно в НАТО организовали военный переворот, используя гюленистов (сторонники живущего в США исламского деятеля Фетхуллаха Гюлена. — NEWS.ru). Сейчас почти все натовские страны стали гнездами террористов-гюленистов и сепаратистов, которые в открытую выступают и даже воюют против Турции и турецкой армии. В Альянсе видят Турцию своим стратегическим врагом. Они используют фотографии Эрдогана и Ататюрка как врагов НАТО. И это не ошибка или не недоразумение. Это реальность.

— Почему США проводят антитурецкую политику?

— Турция — один из главных барьеров перед планами США и НАТО, потому что у нее мощная армия, там есть традиция государственности, богатые природные ресурсы. С другой стороны, геополитическая позиция и географическое положение Турции тоже смущает США. Без уничтожения государственности Турции НАТО и США не могут реализовать свои планы в нашем регионе. Из-за этого возникают проблемы. Для НАТО Анкара не союзник, а враг. Анкара должна сама выйти из НАТО, чтобы обеспечить свою территориальную целостность, развивать национальную экономику, обеспечивать и экономическую, и энергетическую безопасность.

Фото: vk.com/turk_silahli_kuvvetleri

— Если Турция все-таки выйдет из НАТО, какие есть альтернативы Альянсу?

— Турция может балансировать перед угрозами со стороны США только в сотрудничестве с другими странами, которые так же страдают от агрессии Альянса. Мы должны сотрудничать с соседними государствами — Сирией, Ираком, Ираном, а также — Россией, Китаем, Пакистаном и тюркскими государствами. Они должны объединить свои усилия, чтобы препятствовать планам США и НАТО. Турция должна участвовать на других региональных площадках. При этом выход из НАТО совпадает с желанием и настроением турецкого народа. Есть разные опросы, которые доказывают, что турецкий народ видит США врагом Турции. Для турецкого народа главные союзники и партнеры — Россия и Китай.

А что скажет Эрдоган?

Пока готовился материал, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что на данный момент Анкара не рассматривает возможность выхода из НАТО.

Слова тех, кто говорит о выводе Турции из состава НАТО, крайне удивительны. Об этом и речи нет. Мы являемся одной из стран, основавших НАТО. У этих людей нет права говорить такое, — отметил представитель ПСР.

Для партии Vatan громкое заявление — еще одна возможность напомнить о себе перед выборами, так что удивление Челика вряд ли искренне. Но, с другой стороны, можно предположить, что заявления Vatan могут оказаться политической игрой, пробным шаром и намеком Альянсу со стороны Эрдогана, что, мол, если вы нас не цените, то мы ведь можем и уйти.