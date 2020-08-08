Участники акции протеста в Бейруте ворвались в здание министерства труда

https://static.news.ru/photo/eddd43c4-da65-11ea-aeb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Демонстранты в Бейруте ворвались в здание Министерства труда Ливана.

По данным телеканала Al-Hadath, протестующие также ворвались в здание министерства по делам перемещенных лиц республики. Собравшиеся выкрикивают лозунг «Государство — это мы».

Начавшаяся накануне акция протеста через какое-то время переросла в беспорядки . Демонстранты забросали сотрудников полиции камнями и петардами, а те в ответ стали кидать в толпу десятки гранат со слезоточивым газом. Протестующим также удалось взять штурмом здания двух министерств. Сотни людей пострадали, один полицейский погиб.

Демонстраннты считают, что именно ливанское правительство несёт ответственность за трагедию, случившуюся 4 августа, а также за экономические и политические проблемы в стране. Люди требуют отставки правительства, а также реформ.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Об этом информировал NEWS.ru.