Участники акции протеста в Бейруте ворвались в здание министерства труда

Демонстранты в Бейруте ворвались в здание Министерства труда Ливана.
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Начавшаяся накануне акция протеста через какое-то время
Демонстраннты считают, что именно ливанское правительство несёт ответственность за трагедию, случившуюся 4 августа, а также за экономические и политические проблемы в стране. Люди требуют отставки правительства, а также реформ.
К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Об этом информировал NEWS.ru.
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