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США и Израиль ведут тайную войну против Ирана. По данным немецких СМИ, в этой «теневой войне» США тайно взаимодействуют с израильской разведкой в ​​проведении операций в ответ на атаки, которые, предположительно, спонсируются Ираном.

Как сообщает немецкая телекомпания N-TV со ссылкой на специалистов по безопасности, Вашингтон и Тель-Авив объявили «кибервойну» Тегерану и его союзникам более десяти лет назад. По словам экс-разведчика разведывательного подразделения Армии...