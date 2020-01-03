Иран отомстит Соединённым Штатам за гибель в Багдаде главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Мохсен Резаи.
Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жёстко отомстим США, — говорится в его сообщении в Twitter.
Ранее NEWS.ru сообщал, что операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».