https://static.news.ru/photo/e4b9bfa2-2fbb-11ea-a22b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

Иран примет окончательное решение по следующему шагу в сокращении обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) 5 января 2020 года, рассказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

Уже были приняты решения по поводу пятого шага (сокращения ядерных обязательств), однако, принимая во внимание текущую обстановку, сегодня вечером (5 января 2020 года. — NEWS.ru) пройдёт важное совещание по этому поводу, — цитирует дипломата РИА Новости.

Тегеран согласен продолжить переговоры с Соединёнными Штатами Америки, как только Белый дом вернётся к «изначальной точке» в ядерной сделке, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Лидер добавил, что Вашингтон не сможет добиться капитуляции Ирана.

В 2015 году «шестёрка» (Великобритания, ФРГ, КНР, Россия, США, Франция) и Иран заявили о создании Совместного всеобъемлющего плана действий.

Документ предполагал отмену санкций против Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы. Сделка не смогла прожить даже трёх лет.

США покинули договор в мае 2018-го в одностороннем порядке и восстановили жёсткие санкции в отношении Исламской Республики. Иран заявил о постепенном сокращении обязательств в рамках СВПД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СВПД относительно ядерной программы Ирана находится под угрозой развала из-за деструктивной политики Вашингтона, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Глава МИД РФ отметил и «непоследовательность коллег из ЕС, которые также не полностью выполняют свои обязательства по СВПД».