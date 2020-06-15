Военно-политическое движение ХАМАС заподозрили в испытаниях ракет на море. О характере этих вооружений ничего не сообщается. Израильтяне считают, что военное крыло палестинской организации намерено увеличить свой потенциал. В еврейском государстве уверены, что на море у боевиков гораздо больше возможностей, чем на суше.
О том, что ХАМАС испытал ракеты на море,
Представители командования военно-морского флота Израиля неоднократно предупреждали, что ХАМАС может искать способы организовывать морские нападения, как это делали в 1970-х годах движение ФАТХ и другие палестинские группировки. Тем более, что руководство ХАМАС сообщало о модернизации своих ракетных арсеналов после последней наиболее острой палестино-израильской конфронтации вокруг сектора Газа в 2014 году. Данные об обновлении хамасовских вооружений есть и у израильтян.
Ещё в 2019 году неназванный офицер ВМС Израиля
Морская зона, в отличие от сухопутной, где есть хоть какие-то преграды, широко открыта, и мы должны защищать граждан от любых возможных террористических атак, — заявил источник Jerusalem Post.
Еврейское государство сильно зависит от моря: свыше 90% импорта до начала пандемии поступало через водные пути. Несмотря на то, что ВМС страны малы, по сравнению с другими частями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в их ответственности находятся обширные территории, которые входят в исключительную экономическую зону (ИЭЗ). За последнее время у израильтян увеличились опасения по поводу безопасности своих буровых установок в море — это может быть связано с расширением потенциала условного энергетического альянса между израильтянами, греками и киприотами. Объединение может продемонстрировать в ближайшее время более чёткий антитурецкий крен.
Ситуация качественно усложняется тем, что Израиль хочет аннексировать поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Такое намерение озвучил 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Коалиционные договорённости дают возможность главе правительства приступить к осуществлению шагов по распространению израильского суверенитета на отдельные части Западного берега — в соответствии с планом американской администрации — уже с 1 июля 2020 года. 25 мая израильский премьер подтвердил, что имеет все основания начать реализацию плана в отношении частей Западного берега в июле 2020 года. Это воспринимается в штыки другой частью международного сообщества: в декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием в адрес Израиля прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях.
Израильские СМИ полагают, что в ответ на планы Израиля по поводу аннексии, ХАМАС и палестинский «Исламский джихад», вероятно, обострят отношения с соседями. Зафиксированная накануне очередная отправка зажигательных шаров на территорию Израиля может быть только началом этой кампании, говорят аналитики.
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