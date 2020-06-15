Военно-политическое движение ХАМАС заподозрили в испытаниях ракет на море. О характере этих вооружений ничего не сообщается. Израильтяне считают, что военное крыло палестинской организации намерено увеличить свой потенциал. В еврейском государстве уверены, что на море у боевиков гораздо больше возможностей, чем на суше.

О том, что ХАМАС испытал ракеты на море, сообщили арабские СМИ. По их данным, тестовые запуски со стороны палестинского анклава были направлены на повышение военного потенциала местной администрации. Израильские спецслужбы полагают, что боевое крыло военно-политической организации хочет расширить радиус действия своих ракет. Их испытания вызывают беспокойство у израильтян, которые проживают неподалёку от границы с сектором Газа.

Представители командования военно-морского флота Израиля неоднократно предупреждали, что ХАМАС может искать способы организовывать морские нападения, как это делали в 1970-х годах движение ФАТХ и другие палестинские группировки. Тем более, что руководство ХАМАС сообщало о модернизации своих ракетных арсеналов после последней наиболее острой палестино-израильской конфронтации вокруг сектора Газа в 2014 году. Данные об обновлении хамасовских вооружений есть и у израильтян.

Ещё в 2019 году неназванный офицер ВМС Израиля заявил изданию The Jerusalem Post, что палестинские группировки намереваются бросить еврейскому государству вызов на море.

Морская зона, в отличие от сухопутной, где есть хоть какие-то преграды, широко открыта, и мы должны защищать граждан от любых возможных террористических атак, — заявил источник Jerusalem Post.

Еврейское государство сильно зависит от моря: свыше 90% импорта до начала пандемии поступало через водные пути. Несмотря на то, что ВМС страны малы, по сравнению с другими частями Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в их ответственности находятся обширные территории, которые входят в исключительную экономическую зону (ИЭЗ). За последнее время у израильтян увеличились опасения по поводу безопасности своих буровых установок в море — это может быть связано с расширением потенциала условного энергетического альянса между израильтянами, греками и киприотами. Объединение может продемонстрировать в ближайшее время более чёткий антитурецкий крен.

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Ситуация качественно усложняется тем, что Израиль хочет аннексировать поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Такое намерение озвучил 17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Коалиционные договорённости дают возможность главе правительства приступить к осуществлению шагов по распространению израильского суверенитета на отдельные части Западного берега — в соответствии с планом американской администрации — уже с 1 июля 2020 года. 25 мая израильский премьер подтвердил, что имеет все основания начать реализацию плана в отношении частей Западного берега в июле 2020 года. Это воспринимается в штыки другой частью международного сообщества: в декабре 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием в адрес Израиля прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях.

Израильские СМИ полагают, что в ответ на планы Израиля по поводу аннексии, ХАМАС и палестинский «Исламский джихад», вероятно, обострят отношения с соседями. Зафиксированная накануне очередная отправка зажигательных шаров на территорию Израиля может быть только началом этой кампании, говорят аналитики.