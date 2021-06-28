Ребёнок погиб при авиаударе США на востоке Сирии

Предположительно, в результате удара ВВС США по жилым домам на востоке Сирии погиб ребёнок. Ещё три человека получили ранения. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ekhbariya.
В сообщении канала
Репортёр отметил, что в результате агрессии, по данным источников, погиб ребёнок, пострадали три мирных жителя и нанесён материальный ущерб, — сообщает телеканал.
Также утверждается, что американская авиация совершила в приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.
В свою очередь в Минобороны США