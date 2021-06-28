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Ближний Восток

Ребёнок погиб при авиаударе США на востоке Сирии

03:53, 28 июня 2021
Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Предположительно, в результате удара ВВС США по жилым домам на востоке Сирии погиб ребёнок. Ещё три человека получили ранения. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ekhbariya.

В сообщении канала говорится, что местные жители заявили о том, что боевой самолёт, предположительно, американский, совершил обстрел жилых домов недалеко от сирийско-иракской границы на окраине города Абу-Камаль.

Репортёр отметил, что в результате агрессии, по данным источников, погиб ребёнок, пострадали три мирных жителя и нанесён материальный ущерб, — сообщает телеканал.

Также утверждается, что американская авиация совершила в приграничном с Ираком районе более чем одно нападение.

В свою очередь в Минобороны США сообщили о нанесении ударов с воздуха по объектам проиранских группировок ополченцев в регионе Ирака и Сирии. Пентагон подчеркнул, что удары наносились по оружейным складам и оперативным объектам, использовавшимися несколькими группировками.

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