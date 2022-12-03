Президент и радуга: борьба с ЛГБТ — шанс для Эрдогана победить на выборах «Семья из женщины, мужчины и детей» - помогут ли эти лозунги турецкому президенту?

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Не только в России заявляют об угрозах, исходящих от популяризации идей ЛГБТ-движения. Следом за Москвой использовать нетрадиционно ориентированных людей в качестве политического инструмента вознамерился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которому летом 2023 года предстоят выборы, и победа на них ему отнюдь не гарантирована. Поможет ли Эрдогану победить попытка сплотить большую часть населения страны вокруг идеи противостояния нестандартной сексуальности, завезенной с Запада?

Гомофобный политический инструмент

Навязывание ЛГБТ стало инструментом глобального диктата и угрозой, исходящей с Запада, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, такая политика «подрывает как институт семьи, так и весь исламский мир». Впрочем, в преддверии президентских выборов исламские термины и религиозная риторика стали для Эрдогана привычным делом. Эксперты полагают, что таким образом он пытается получить симпатии турецкого населения, большинство которого считает нестандартную сексуальную ориентацию «тяжким грехом» и выступает против признания однополых браков нормой.

Хотя в Турции однополая любовь легализована еще султанами в 1858 году, в консервативном обществе это все равно не приветствуется. Во-первых, потому что, как говорят сами турки, «Стамбул — это не Турция», и, как известно, «Стамбул гяуры нынче славят, а завтра кованой пятой как змия спящего раздавят», а отчасти потому, что турки по-разному трактуют Коран. Например, исламские богословы ссылаются на слова пророка Мухаммеда, что гомосексуальные отношения — харам (в шариате — греховное деяние) и они караются смертной казнью. А сторонники либерального ислама, наоборот, говорят, что «у Бога нет гендера» и главное в любой религии — любовь.

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Но такие прогрессивные мусульмане вызывают лишь раздражение у закостенелых консерваторов. И Эрдоган это хорошо понимает, расставляя акценты в своей предвыборной кампании. Почти во всех своих выступлениях представители правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) не упускают возможность в очередной раз упрекнуть Запад. По их словам, сторонники турецкого «радужного» сообщества находятся под влиянием сильной пропаганды, которая под маской гуманизма и демократии пытается разрушить традиционные понятия о семье. А это, по словам Эрдогана, может привести к развалу государственности, ведь «сильная нация рождается из крепкой семьи», а не однополой.

За какой бы яркой и привлекательной ширмой они не прятали свои намерения, их цель — не дать людям исповедовать свою религию, насильно диктовать свой образ жизни и воскресить дух средневековой инквизиции. Эта фашистская волна затронула и немусульман, — заявил Эрдоган.

Действенные инструменты Эрдогана

Конечно, такие заявления отчасти можно было бы объяснить тем, что сам Эрдоган происходит из консервативной семьи. Отец будущего президента отдал сына в религиозную школу имам-хатибов, поставив точку на его многообещающей футбольной карьере, чтобы наследник «не позорил семью, бегая в коротких трусах». Но, будучи у истоков создания ПСР, будущий президент практически отказался от исламских ценностей. Точнее, здраво оценивая ситуацию, рассудил, что победить в Турции может только центристская партия. И тогда, в 1990-х — начале 2000-х он не прогадал.

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Но потом политик начал подстраиваться под политические обстоятельства, сменив имидж и заявив о себе как о мусульманском лидере. Это случилось после того, как Эрдоган стал достаточно популярным на Ближнем Востоке. Стало понятно, что напоминание об исламских ценностях, как и обращение к богатой турецкой истории в политических целях, стали лишь вспомогательным инструментом президента, к которому он прибегает при необходимости. А сейчас ему это особенно важно и нужно. Наряду с тем, что турецкий президент повышает свое влияние на мировой арене, он также пытается поправить свою пошатнувшуюся репутацию внутри страны. Экономика Турции проживает не самые лучшие дни вопреки обещаниям Эрдогана. Поэтому теперь нужно использовать все средства, чтобы удержаться у власти.

Интересно, что с приближением выборов в Турции участились митинги против сторонников ЛГБТ. Один из них — «Большой семейный сбор», который прошел в сентябре и объединил тысячи людей, возмущенных существованием «радужного» сообщества в их стране. Демонстранты требовали от властей принять закон, который запретил бы нетрадиционные отношения под лозунгом «Защита семьи — вопрос национальной безопасности».

Вместе с тем осуждение ЛГБТ регулярно прослеживается и в проправительственных СМИ. Заголовки, где ЛГБТ называют «извращением», — стандартный подход для таких изданий. Как правило, читатели поддерживают власти. К примеру, под материалом с выступлением Эрдогана читатели газеты Yeni Şafak призвали власти в принципе сильно ограничить деятельность ЛГБТ-организаций, как на днях это сделала Россия. Комментаторы считают, что ЛГБТ разрушает семейную структуру мусульманских обществ.

Если вы не будете пускать в страну и запретите эти ЛГБТ-ассоциации, их средства массовой информации, это будет самая достойная позиция, подобающая мусульманской стране, — написал один из пользователей.

Кроме того, регулярно публикуются заявления даже не самых известных в Турции политиков, которые высказываются против ЛГБТ-пропаганды. Так, например, Yeni Şafak опубликовала часть выступления председателя исламистской «Партии Счастья» Темеля Карамоллаоглу, который высказался против навязывания идеологии однополых отношений.

Семья состоит из женщины, мужчины и детей, — отметил Карамоллаоглу.

По всей видимости, участившиеся в последнее время заявления против ЛГБТ — повторение уже использованных ранее приемов Эрдогана. Турецкий лидер таким образом начал предвыборную кампанию, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Яшар Ниязбаев.

Двигатель «электровоза Эрдогана» — консервативные граждане Турции. Соответственно, он говорит то, что волнует его избирателей. Кстати, нужно также обратить внимание на набор тем, которые он озвучивает наряду с вопросами гомосексуализма. В их число входит Палестина, братство всех мусульман, Коран, проблемы мусульманского меньшинства в Европе. Но политику турецкого лидера я бы не стала связывать с враждебностью к европейским ценностям, — сказал Ниязбаев.

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ЛГБТ пока не пройдет, вероятно

При этом вряд ли исламизацию можно считать главным вектором турецкого руководства, учитывая, что в стране легально и повсюду продается алкоголь, легализована проституция, на государственных каналах транслируют нашумевшие по всему миру сериалы с откровенными сценами, а женщины вольны в выборе одежды и поведения. Кроме того, главные звезды турецкой эстрады Бюлент Эрсой и Зеки Мюрен, которых слушают даже настоящие традиционалисты-консерваторы, — яркие представители ЛГБТ. Неспроста турецкий актёр Халук Бильгинер спустя много лет после смерти Мюрена описал свое отношение к политическому устройству в стране:

Я часто сравниваю Турцию с Зеки Мюреном. Всё построено на лжи, всё лицемерно. По сей день никто не сказал, что Зеки Мюрен гомосексуалист, как и сам Зеки Мюрен не признался в этом. Зеки Мюрен говорил в своих интервью: «Я был с тысячами женщин». И все так пишут, — отметил актер.

Подпольно в Турции существуют «радужные» организации и СМИ, а в соцсетях им посвящены множество групп с десятками тысяч подписчиков. Такие аккаунты публикуют успехи по легализации сексуальных отношений по всему миру и призывают «прекратить ненависть», принять их такими как есть.

Зачем вы нападаете на сексуальную ориентацию других, пытаетесь расстроить других и издеваетесь над ними? Вы не имеете права вмешиваться в их жизнь. Если мы вам не нравимся, вы можете пройти мимо и не общаться с нами. Но вы не можете смеяться над нами, — яростно делятся своим мнением подписчики подобных групп.

А так подписчики отреагировали на новость о легализации однополых браков в Мексике в конце прошлого месяца.

Мне хочется верить, что однажды вместо Мексика будет написано Турция. Но я в это очень мало верю. Надо хорошо учить значение нашего флага и гимна (вероятно, намек на строчку в тексте гимна Турецкой Республики «Свобода — право всех, в чьём сердце бог». — NEWS.ru). Как человека, который уважает даже сатанизм, пожалуйста, не учите меня, что такое уважение, — написал еще один пользователь.

Во время предвыборной кампании Эрдогана гомосексуалистам приходится несладко. Сейчас негативные настроения против них в стране с каждым днем только усиливаются. Но они пытаются сделать все, чтобы защитить себя и свои права. Правда, это получается только в крупных городах. В турецкой провинции такие движения в наши дни представить крайне сложно. А вот в Анкаре, Стамбуле или Измире парад ЛГБТ с 2003 года стал ежегодной традицией. Разумеется, поддержки от правительства подобная инициатива не получила ни разу.

Поможет ли гомофобная политика Эрдогану победить на выборах — пока неясно. Однако очевидно, что к этой части его избирательной программы у турок никаких вопросов в принципе нет, здесь большинство с ним солидарно. Претензии у турецкого народа в основном по поводу растущей безработицы, роcта цен и присутствия огромного числа беженцев из Сирии, которые устанавливают в Турции свои порядки и превращают некоторые районы Стамбула практически в гетто. Вероятно, от успеха в разрешении этих проблем и зависит, останется ли Эрдоган у власти или уступит свое место оппозиции, притом что некоторые ее представители в открытую защищают права ЛГБТ.