Посол Катара в РФ назвал фейком информацию о попытке госпереворота

https://static.news.ru/photo/ebeca92e-8dee-11ea-a55e-fa163e074e61_660.jpg Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новости о том, что в Катаре якобы произошла попытка свержения действующей власти, не соответствуют действительности. Об этом заявил посол эмирата в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.

Он прокомментировал видео, которые появились в нескольких Telegram-каналах.

Кадры сфабрикованы и не имеют никакого отношения к действительности, — цитирует дипломата ТАСС.

На видеозаписях, размещённых в Сети якобы из Катара, слышны выстрелы, люди кричат. В постах было сказано, что сейчас там идут уличные бои, а власти подняли в небо военные самолёты.

Как писал NEWS.ru, ранее Венесуэла привела свои ВС в боеготовность после атаки колумбийских боевиков.