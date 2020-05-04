Посол Катара в РФ назвал фейком информацию о попытке госпереворота

Новости о том, что в Катаре якобы произошла попытка свержения действующей власти, не соответствуют действительности. Об этом заявил посол эмирата в Москве Фахад бен Мухаммед аль-Аттыйя.
Он прокомментировал видео, которые появились в нескольких Telegram-каналах.
Кадры сфабрикованы и не имеют никакого отношения к действительности, —
цитируетдипломата ТАСС.
На видеозаписях, размещённых в Сети якобы из Катара, слышны выстрелы, люди кричат. В постах было сказано, что сейчас там идут уличные бои, а власти подняли в небо военные самолёты.
Как писал NEWS.ru, ранее Венесуэла привела свои ВС в боеготовность после атаки колумбийских боевиков.
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