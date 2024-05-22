Посол Ирана оценил возможность третьей мировой войны после гибели Раиси Посол Ирана не увидел связи между гибелью Раиси и третьей мировой войной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Казем Джалали

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали рассказал NEWS.ru, что не видит связи между гибелью президента Ирана Ибрахима Раиси и третьей мировой войной. По его словам, президент — второе лицо страны, а первым является верховный лидер. Именно он выступает как стабилизующий фактор.

Стабильность в иранской республике установлена и есть на сегодняшний момент. Наша страна не подвергается таким опасениям. Вы знаете, у нас был более сложный опыт в этом плане. Первый наш президент сбежал из страны 40 лет назад, но ничего не случилось. Второй президент погиб в результате теракта, но ничего не произошло, страна дальше развивалась, — отметил Джалали.

Посол добавил, что иранское общество «укрепляется кровью Раиси», а «единство расширяется». Он заключил, что не видит глобальных угроз.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. Ранее стало известно, что всех их посадили в один вертолет в последний момент. Воздушным судном управляли военные летчики, сам борт был оснащен трекерами. Мнения о причинах крушения вертолета с Раиси разнятся: от сложных погодных условий до обвинений в адрес США и Израиля.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси. Володин в этот день по поручению президента России Владимира Путина представляет страну на траурной церемонии.