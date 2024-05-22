Володин приехал на церемонию прощания с Раиси Госдума: спикер Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, погибшим в минувшие выходные в результате авиакатастрофы, сообщила пресс-служба ГД. Володин в этот день по поручению президента России Владимира Путина представляет страну на траурной церемонии.

Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси, — сообщила пресс-служба ГД.

Раиси погиб 19 мая во время крушения вертолета на границе с Азербайджаном. Все сопровождавшие политика также погибли. Среди жертв трагедии — глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян.

Кроме главы страны и министра иностранных дел на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. С ним, по словам заместителя министра иностранных дел Исламской Республики Мехди Сафари, удалось дважды связаться после крушения.

Советник российского президента Игорь Левитин рассказал, что глава страны Владимир Путин внимательно следил за новостями по ситуации и выразил поддержку и сочувствие иранскому народу. Российский лидер также поручил пригласить посла Ирана в РФ Казема Джалали.