Почему пробуксовывают венские переговоры по «ядерной сделке»

Непрямые переговоры в Вене между представителями США и Ирана при посредничестве Англии, Франции, Германии, России и Китая по вопросу о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и решению иранской ядерной проблемы идут сложно. Восстановление «ядерной сделки» в её первоначальной редакции затрудняет противодействие противников СВПД как в США, так и в Иране.

Они вбрасывают в переговорный процесс жёсткие требования, выходящие за рамки договорённостей 2015 года. Кроме того, обе стороны не доверяют друг другу и поэтому настаивают на первоочередности выполнения своих требований.

Делая формальные заявления об успешном продвижении переговоров, его участники тем не менее признают наличие серьёзных разногласий и нерешённых вопросов.

Переговоры могут затянуться вплоть до президентских выборов в Иране, назначенных на 18 июня, если в ближайшее время не будут достигнуты прорывные договорённости.

Хасан Рухани Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как США, так и Иран заинтересованы в сохранении «ядерной сделки». Вашингтон хочет контролировать и сдерживать развитие иранской ядерной программы и не допустить её милитаризации. Тегеран заинтересован в отмене санкций, наложенных экс-президентом США Дональдом Трампом, прежде всего в нефтяном и банковском секторах.

Однако восстановление СВПД в его первоначальной редакции наталкивается на серьёзные препятствия. Противники сделки как в США, так и в Иране усиливают давление на свои переговорные команды и стремятся навязать требования, выходящие за рамки СВПД. Конгрессмены-республиканцы, а также израильское лобби требуют дополнить СВПД статьями, замедляющими развитие иранской ядерной программы, а также добавить в соглашение положения об ограничении ракетной программы Ирана и его региональной деятельности, а ещё лучше — заключить новую сделку с вышеуказанными дополнениями.

Иранские ястребы, проведя через контролируемый ими парламент закон об активизации развития иранской ядерной программы, добились серьёзного увеличения Тегераном запасов обогащённого урана, доведения степени его обогащения до 63%, введения в действие новых, более совершенных центрифуг. Иран также ограничил масштабы инспекторской деятельности МАГАТЭ и заявил, что если до 24 июня США не снимут наиболее чувствительные санкции, то Тегеран не станет передавать инспекторам МАГАТЭ фиксируемые им телеметрические данные о работе своих ядерных объектов.

Иранские радикалы не только настаивают на снятии всех американских санкций, но и заявляют о необходимости сохранения и защиты всех последних достижений иранской ядерной промышленности, а также предостерегают правительство Хасана Рухани от каких-либо компромиссов в этом вопросе в переговорах с американцами.

Кроме того, радикальные круги требуют отмены и тех санкций, которые были введены Вашингтоном против физических лиц и организаций по обвинениям в терроризме и нарушении прав человека. Под них, в частности, подпадают канцелярия Верховного руководителя Ирана и Корпус стражей Исламской революции.

Провал ставки правительства президента-прагматика Рухани на реализацию СВПД и получение торгово-экономических и других бонусов от ядерной сделки, его собственные внутриполитические и экономические просчёты серьёзно дискредитировали либеральное крыло иранского истеблишмента в глазах подавляющего большинства иранцев. Это резко снижает шансы представителей данного лагеря на успех на предстоящих президентских выборах. Почти никто в Иране не сомневается, что на этих выборах победит представитель радикальных кругов. И скорее всего, им станет глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси, для победы которого уже расчищено электоральное поле и дисквалифицированы серьёзные конкуренты, включая влиятельного умеренного консерватора и многолетнего спикера иранского парламента, а ныне советника Верховного руководителя Али Лариджани.

Их дисквалификация утверждена руководителем страны аятоллой Али Хаменеи. Это означает, что он сделал ставку на радикальные круги и их методы ведения переговоров по ядерной сделке в надежде на то, что повышение ставок в переговорном процессе поможет выторговать у США весомые уступки, которые можно будет преподнести как победу революционной дипломатии исламского режима.



Автор — Александр Марьясов, эксперт клуба «Валдай», Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001–2005)