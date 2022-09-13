Палаточный халифат: в лагере беженцев Ал-Хол подрастает поколение ИГ США предлагают репатриировать семьи игиловцев в страны гражданства, но получится ли перевоспитать детей, приученных ненавидеть неверных?

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Лагерь беженцев Аль-Хол на северо-востоке Сирии, где содержится несколько десятков тысяч членов семей боевиков ИГ*, недавно принял неожиданного гостя — туда приехал глава Центрального командования Вооруженных сил США по Ближнему Востоку Майкл Курилла. Пообщавшись с обитателями лагеря, американский генерал призвал начать репатриировать их в страны гражданства, причем с последующей реабилитацией, «если это необходимо».

Мы должны относиться к ним с сочувствием. У этой ситуации не может быть военного решения. Единственное, что можно сделать, это репатриировать, реабилитировать, а затем реинтегрировать жителей лагеря, — заявил Курилла.

Он также отметил, что, по его впечатлениям, подавляющее число местных отвергают идеологию радикалов. Они хотят «вернуться на родину, начать работать, вносить вклад в общество, отправить детей в школы».

Положение очень сложное. У нас ничего нет. Посмотрите на моих детей, у них нет никаких документов, нет одежды, нет еды, даже хлеба нет, — резюмировала жизнь в лагере местная жительница, предположительно, имеющая отношение к ИГ, саудовскому агентству Al-Arabiya.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press Дети в лагере беженцев

Это первый раз, когда американский политический деятель такого уровня лично посетил Аль-Хол, да еще и пообщался с обитателями, которых там очень много. Изначально проект был рассчитан примерно на 10 тыс. человек, но сейчас там, по разным оценкам, проживает около 70 тыс. Лагерь представляет собой целый городок, поделенный на девять отдельных микрорайонов. В основном там содержатся женщины, которые бежали в 2019 году из последнего оплота ИГ в Багузе на востоке Сирии рядом с иракской границей. В лагере особенно много так называемых «невест ИГ», которые приехали из стран Европы, Азии и даже России следом за своими мужьями, подавшимися в боевики.

Последовать за мужем было моим долгом. Я была счастлива с ним. У него было что-то в голове, он что-то искал, он искал свой рай, — рассказала британскому агентству Middle East Eye гражданка Индонезии Нориземан, которая живет в лагере.

Вместе с девушками живет и небольшое число мужчин, в основном сирийцы и иракцы. Ситуация в лагере вызывает сочувствие к его обитателям. Не хватает даже воды, а резервуары для нее, как сообщает Международный центр Карнеги, «кишат червями». Международные гуманитарные организации, конечно, стараются оказывать лагерю помощь, но местным все равно приходится несладко.

Местные жители страдают от самых разных болезней — дизентерии, кожных, грибковых, венерических и желудочных инфекций. Так как лекарств там тоже не хватает, периодически вспыхивают эпидемии. Учитывая, что в Сирии недавно зафиксировали несколько случаев холеры, уже можно предположить, какая именно болезнь получит распространение в Аль-Холе в ближайшее время.

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press Дети в лагере беженцев

Несмотря на тяжелые условия в лагере и жизнь в тесных палатках, местные жители не чужды маленьких радостей, поэтому каждый месяц в лагере рождается в среднем порядка 80 детей. Этих детей игиловцы рассматривают как будущий костяк армии халифата, причем не зря. Матери воспитывают их по всем канонам «Исламского государства». И пусть американский генерал говорит, что местные «давно изменились», подавляющее большинство населения лагеря по-прежнему верит в то, что халифат существует. Они считают, что все сложности — только временное испытание от Аллаха, которое предсказывал еще пророк Мухаммед. ИГ, которое сейчас лишь блеклая тень от своей былой мощи, такую пламенную поддержку очень ценит, поэтому время от времени организовывает побеги из Аль-Хола, хотя и по остаточному принципу, потому что в первую очередь террористы стараются освободить своих товарищей из настоящих тюрем. Так, в январе они организовали нападение на тюрьму в городе Хасаке на северо-востоке Сирии рядом с лагерем, убив по крайней мере 300 представителей курдских сил безопасности. Впрочем, когда подрастут «львята» в Аль-Холе, то, возможно, игиловцы будут освобождать их, чтобы получить новых бойцов.

Вероятно, американскому военному попались «отобранные» собеседники, многие из которых, скорее всего, просто лукавили. Достаточно посмотреть на любые репортажи из лагеря, чтобы понять, что никаких кардинальных изменений в мировоззрении местных нет. В видеорепортаже британского канала Sky News множество женщин в закрывающих лицо и тело накидках-никабах отказываются разговаривать с «неверными», а те немногие, кто идет на контакт, выкрикивают радикальные лозунги. А иностранки, которых можно узнать по слабому уровню арабского или прекрасному английскому произношению, отвечая на вопрос «откуда вы», говорят, что они из «великого исламского государства». Дети (многие из них голубоглазые блондины, то есть один из родителей, скорее всего, европеец), находясь в лагере, среди грязи и нечистот, только укрепили свою веру в правоту идей ИГ. Они вежливо просят съемочную группу покаяться, иначе, объясняют детишки, журналистов уничтожат.

Многие дети перенесли травмы, связанные с насилием и переселением, — сказано в материале ООН про детей в Аль-Холе.

Фото: Middle East Eye Расположение самых больших лагерей перемещенных лиц на территории Сирии

Можно сказать, что лагерь беженцев напоминает города под контролем ИГ, как Аль-Хол. Не зря его называют «маленьких халифатом». В лагере действует игиловская правовая система, то есть наиболее радикальная система шариата. Выходцы из так называемых полицейских подразделений «Хесба», получивших неформальное название «женских батальонов пыток», чувствуют себя в лагере как нельзя лучше. Они приняли на себя командование местной уммой (исламской общиной) и тщательно следят, чтобы никто не забывал о радикальных установках.

То и дело в арабских СМИ всплывает информация о том, что в Аль-Холе, кого-то убили. Эти убийства — результат деятельности батальонов «Хесбы». Мало того что в лагере периодически обезглавливают кого-то из обитателей — там небезопасно и для сотрудников гуманитарных миссий. Так, Норвежский совет по делам беженцев недавно отказался продолжать свою работу в Аль-Холе после того, как сотрудники подверглись нападениям со стороны местных. Не редкость и обычное бытовое насилие. Кроме того, в лагере есть и сложности на национальной почве.

Национальности не принимают друг друга. Особенно русские (так в лагере называют всех выходцев из бывшего СССР. — NEWS.ru), они просто возмутители спокойствия, ссорятся со всеми, — сказала Хамрин аль-Хасан, которая работает в лагере и признается, что очень боится восстания.

Вполне возможно, что местные боевики прекрасного пола сохраняют свою верность игиловским обычаям не столько из-за любви к шариату, сколько от осознания того, что выхода у них все равно нет.

Если этот лагерь закроется, куда мы пойдем? Мы никому не нужны. Нас никто не примет, даже наши семьи. Мы боимся возвращаться к прошлой жизни, — говорит мать четырех детей Нура Маджид.

Фото: Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лагерь беженцев

Иностранки, которые в итоге смогли вернуться на родину, как правило, просто попадают там в тюрьмы. В июле международная правозащитная организация United Families Collective помогла 51 гражданину Франции репатриироваться. По приезде их ждал суд.

Что интересно, радикальная деятельность в Аль-Холе дает возможность не только жить, но и зарабатывать. В лагере очень много брокеров старинной исламской анонимной системы обмена деньгами на основе взаимозачетов — «хавалы». Работает хавала следующим образом: где-то во Франции преуспевающий бизнесмен Махмуд, который высоко оценивает вклад ИГ и сопереживает симпатичным террористкам из лагеря, приходит к брокеру хавала и говорит, что он хочет переправить $200 некой Сальме из Аль-Хола. Брокер звонит своему товарищу в лагере, и тот отдает прекрасной Сальме деньги.

Аль-Хол — далеко не единственный «летний лагерь» для игиловцев. Только на севере Ирака можно насчитать около 26 подобных учреждений. К слову, на Ближнем Востоке есть много примеров того, к чему приводит такая нерешительная политика с лагерями, которые создавали, казалось бы, на пару месяцев, но по итогу они существуют уже почти целый век. Так, после создания Израиля в 1948 году правительства арабских стран попросили палестинцев не несколько дней покинуть родину, чтобы объединенные арабские армии могли ударить со всей силой и выбросить «сионистские отбросы» в море. Многие палестинцы тогда собрали самое необходимое и отправились, например, в соседний Ливан, где разбили палатки и стали ждать. Ждать им пришлось десятки лет, а многие ждут до сих пор, только теперь вместо палаток — постройки из кирпича и бетона.

Правительство Ливана старается делать вид, что этих лагерей нет, а также не считает местных палестинцев за граждан. Лагеря превратились в густонаселенные, многокилометровые гетто — рассадники исламистских идеологий, наркотиков, оружия, в общем, благодатную почву для тех же террористов ИГ. Если даже относительно «рафинированные» палестинцы породили такое, то можно только предположить, во что превратится игиловский Аль-Хол. К слову, после начала волнений в Сирии в 2011 году многие сирийцы бежали из страны и осели в палестинских лагерях в Ливане. К каким-то заметным изменениям прибытие новых поселенцев не привело, так как строить что-то новое там и без того негде, то у импровизированных муравейников лишь прибавилось несколько этажей. Хоть жизнь там далеко не сказка, местные сирийцы все равно рады. По крайней мере, они не пьют воду с червями, как население лагеря Аль-Хол.

* Террористическая организация, деятельность в РФ запрещена.