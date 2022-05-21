Нельзя гулять: особенности жизни женщин при талибах «Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими», — Сура 4. Женщины, 34-й аят.

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Последние три десятилетия истории Афганистана с ее постоянными войнами нанесли тяжелый удар по положению женщин в стране. И вот, в время второго правления «Талибана» женщин вновь отодвигают все дальше и дальше на задворки афганского общества. Отказываясь выполнять данные международному сообществу общения, власти Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) последовательно вводят новые ограничения на права женщин. Это не обсуждается Афганские женщины, живущие в больших городах страны, за время правления светских президентов Хамида Карзая и Ашрафа Гани в 2001-2021 годах привыкли к относительной по афганским меркам свободе, и теперь пытаются отстоять ее перед традиционалистами-талибами, большинство из которых учились в пакистанских религиозных училищах-медресе и вынесли оттуда соответствующие взгляды на место женщины в обществе. Однако, моджахеды их просто арестовывают, после чего отправляются выискивать в Коране и хадисах (преданиях о жизни пророка) предпосылки для новых законов, шокирующих либерально-феминистические устои. Так, 19 мая талибы приказали телеканалам следить, чтобы их ведущие не поя

В 1996 году движение «Талибан»* в первый раз приходит к власти в Афганистане и запрещает женщинам выходить из дома без сопровождения мужчины, а также устанавливает обязательное ношение хиджаба.

В 2001 году после вторжения американской коалиции власть переходит к прозападному либеральному правительству, формально женщины получили право выходить на улицу в одиночку и с непокрытой головой. Другое дело, что на практике в основном продолжал действовать традиционный уклад.

В 2022 американцы выводят войска из Афганистана, к власти снова приходит «Талибану». Хотя боевики обещают уважать права женщин, но на практике ведут все ту же политику традиционных ограничений.

«Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока, а также министерства культуры и информации назвали это решение окончательным и оно не подлежит обсуждению», — заявило афганское новостное агентство TOLOnews.

влялись в эфире без бурки — женской накидки с прорезью для глаз, полностью закрывающей лицо . Талибы считают, что таким образом журналистки через экраны телевизоров будут подавать пример своим соотечественницам.

Правда, представитель министерства порока и добродетели Афик Муджахир позже уточнил, что надевать бурку совсем не обязательно. Вместо нее женщины могут добавить к своему хиджабу модный аксессуар — медицинскую маску.

Социальные сети

Афганские журналистки не сильно рады новым мерам властей. В интервью порталу CNN женщины-телеведущие из Кабула по-своему интерпретировали происходящее — они сказали, что талибы боятся образованных женщин и хотят полностью их изолировать.

«Что нам делать? Мы не знаем. Мы были готовы бороться до последнего, и выполнять свою работу, но нам не позволяют этого сделать. Жизнь женщин при Талибане — это психологическая тюрьма», — поделились переживаниями 23-летняя Тахмина.

Нет махрама — нет прогулки

Ранее талибы уже высказывали желание обязать всех афганских женщин полностью покрывать лицо, однако строгих мер для этого пока не предпринимали.

«Мы лишь хотим, чтобы наши сестры жили достойно и в безопасности», — уверял министр порока и добродетели.

Хоть афганки и не горят особым желанием на своей шкуре иллюстрировать выражение о коте в мешке (даже при паломничестве в Мекку закрывающий лицо никаб не обязателен), мало кто надолго осмелится не выполнять указы «Талибана». Наказание за непослушание начинается с предупреждающего визита братьев по вере в дом нарушительницы. Если женщину снова увидят на улицах в неподобающем виде, то ее мужа, отца или брата отправят в суд.

Примечательно, что после прихода к власти летом 2021 талибы были настроены крайне дружелюбно к остальному миру и были готовы пойти на любые уступки лишь бы получить международное признание и, что важнее — заблокированные активы (одни США заморозили более $7 млрд.).

Боевики обещали не предпринимать никаких военных действий за пределами Афганистана, взять под контроль террористические группировки, вроде ИГ-Хорасан*, уважать права женщин и в целом вести себя спокойно. По части женщин талибы все же слукавили — сейчас афганки не могут водить машины или совершать долгие поездки без сопровождения махрама (близкого родственника мужского пола). Вообще в политике талибов сплошь и рядом можно найти законы, отдаляющие женщин от мужчин. Все эти меры, вроде выделения отдельных дней для мужчин и женщин в парках обосновываются с помощью фрагментов изречений исламского пророка.

Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

«Женщине нельзя путешествовать, кроме как в сопровождении махрама, и мужчине нельзя входить к женщине, если с ней нет махрама», — сборник хадисов «Сахих» аль-Бухари, № 1763.

Мусульмане претендуют на полную достоверность хадисов из избранных сборников, вроде «Сахиха» аль-Бухари, однако ряд западных исследователей считает, что большинство хадисов сформировались после жизни Мухаммада и зачастую составлялись халифами и султанами для обоснования своей политики.

И у талибов бывают неудачи

Несмотря на опору на священные хадисы, не все законы, ограничивающие женщин, удается успешно реализовать. В начале мая талибы запретили заведениям общепита сажать рядом друг с другом людей разных полов. В теории залы должны были быть поделены на две части, но на практике клиенты недоумевали почему они не могут спокойно поесть со своей женой или дочерью, а короткого после скандала выходили из заведения. Закон сильно ударил по ресторанному бизнесу и спустя несколько дней его отменили. Вопреки заявлениям очевидцев, талибы говорят, что никогда такого постановления не издавали и вообще все это «враки шайтана».

«Эта информация является безосновательной и ложной, мы полностью ее отрицаем [...] Такого никогда не было. Афганцы могут свободно ходить с семьей в ресторан, есть, пить чай [...], нет никаких проблем. Эти слухи абсолютно беспочвенны и лживы», — заявил министр добродетели и порока Афик Мухаджир.

Из-за таких прецедентов многие афганки надеются, что новый закон, воспрещающий женщинам выходить из дома без уважительной причины тоже надолго не задержится.

Тайный школьный синдикат

Даже внутри «Талибана» не все согласны с мерами по изоляции женщин. После того как талибы открыли и тут же закрыли женские классы старшей школы в конце марта, стало известно, что внутри движения есть две противоборствующие фракции. Ситуация со школьницами оказалась настолько серьезной, что она потребовала срочного вмешательства верховного лидера талибов Хайбуллы Ахундзазы. Согласно исследованию AFP, ряд высокопоставленных талибов были только рады допустить девочек до школьных парт (хоть и из меркантильных целей — чтобы получить средства от международного сообщества, выполнив его требование), однако духовенство, которое уже некоторое время чувствует себя обособленным от политической жизни, решило повторным запретом напомнить о себе.

К тому же в сельских местностях Афганистана ультраконсерваторы усматривают в одном лишь выходе женщины из дома тяжкий грех, не говоря уже об получении ею образовании. Возможно, власти не захотела терять поддержку традиционалистов — своей опоры.

Впрочем, афганцы не унывают и открывают подпольные школы, где волонтеры по часу или два преподают математику, биологию, химию и грамматику. На такие школы есть большой спрос, но мест хватает не всем.

Oliver Weiken/dpa.Global Look Press

«Это мой долг как образованной женщины. Образование может спасти нас от этой тьмы», — сказала преподавательница одной из тайных школ в Кабуле.

Талибы санкций не боятся

В ответ на нарушенные обещания талибов, международное сообщество и дальше удерживает афганские активы. На международных саммитах порой звучат слова об обеспокоенности положением женщин в стране, но дальше угроз санкций ничего не происходит. Бессильным оказалось и подразделение ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, которое на заседании 16 марта лишь предложило миру помочь правозащитным активистам. Впрочем, талибы продолжают уверять мировое сообщество, что компромисс по положению женщин будет найден.

10 мая между Талибаном и Госдепом США был телефонный разговор, по результатам которого представитель департамента Нед Прайс заявил о разработке нового пакета мер, который «проучит талибов» и вынудит их отменить свои запреты. Однако, учитывая, что Афганистан уже и так лишен всех денег, застрявших в мировых банках, маловероятно, что новые санкции что-то изменят.

* Организации признаны террористическими и запрещены в РФ.