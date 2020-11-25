«Не так сели»: Лавров обсудил будущее Ирака с новым главой МИД республики

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 ноября провёл переговоры со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Москве. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства Ирака в российскую столицу. В мае после нескольких месяцев безуспешных попыток в республике наконец был сформирован кабинет министров. Предыдущий глава правительства Адель Абд аль-Махди подал в отставку в ноябре прошлого года на волне самых масштабных протестов со времён Саддама Хусейна.

Перед новым кабинетом стоит непростая задача борьбы с коррупцией и экономическим кризисом внутри страны, но о важности внешней политики в Багдаде тоже не забывают. Перед началом переговоров Лавров уточнил, что стороны собираются обсудить широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, на севере Африки и в Персидском заливе, а также палестино-израильское урегулирование. Помимо переговоров с главой МИД РФ в программу визита Фуада Хусейна входит встреча с сопредседателем российской части межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, вице-премьером Юрием Борисовым.

Члены иракской делегации несколько замешкались, когда Сергей Лавров вошёл в комнату переговоров, и начали меняться местами.

Опять не так сели, — пошутил российский министр.

После переговоров иракский министр отметил, что на данный момент прорабатываются в общей сложности 14 двусторонних документов, в том числе меморандум о взаимопонимании. Хусейн выразил надежду, что к следующему заседанию межправкомиссии Ирака и России в 2021 году их удастся подписать. Лавров со своей стороны добавил, что продолжает активно развиваться сотрудничество двух стран в энергетической сфере. В частности, российские нефтегазовые компании инвестировали более $13 млрд в иракскую экономику.

Фуад Хусейн mid.ru

Перспективы расширения военно-технического сотрудничества остаются одной из главных тем в рамках диалога между Москвой и Багдадом. На фоне объявленной администрацией Дональда Трампа оптимизации присутствия на Ближнем Востоке иракская сторона озаботилась вопросом укрепления противовоздушной обороны. Так, сообщалось о готовности правительства Ирака приобрести российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300.

Издание Wall Street Journal утверждало , что страны ведут дискуссию даже о сделке по С-400. Однако разговоры так и остались разговорами: Вашингтон грозил Багдаду санкциями в рамках своего закона о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA), который препятствует оборонным сделкам с Москвой. Не исключено, что приход Джо Байдена к власти в Вашингтоне вынудит иракское руководство решиться на диверсификацию своих военных связей.

Разумеется, на сегодняшней встрече вкратце мы затрагивали некоторые вопросы военно-технического сотрудничества, но более детально этот вопрос будет обсуждаться в ходе предстоящего визита министра обороны Ирака в Россию и его встречи с российским коллегой, — ответил Фуад Хусейн на вопрос NEWS.ru о планах Багдада по закупке у Москвы средств ПВО.

Особая роль в рамках контртеррористического сотрудничества отводится Багдадскому информационному центру с участием России, Ирака, Сирии и Ирана, отметил Лавров. Его значение существенно возрастает в условиях сохраняющейся тенденции на сокращение американского военного присутствия в регионе. Ожидается, что приход новой администрации в Вашингтоне поможет разрядить ситуацию, связанную с противостоянием Тегерану и лояльным ему элементам.

Неслучайно арабские СМИ сообщили о недавних переговорах, которые провёл командующий силами «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей Исламской революции Исмаил Каани с командирами шиитских группировок в Ираке. Иранский генерал потребовал от них прекратить регулярные обстрелы американских объектов в республике до тех пор, пока свой пост официально не покинет Дональд Трамп. Такая тактика — это отражение определённых ожиданий.

mid.ru

Комментируя предстоящее сокращение американского военного контингента в Ираке, Лавров отметил, что этот вопрос должен решаться между Багдадом и Вашингтоном, так как, в отличие от Сирии, войска США находятся на иракской территории по согласованию с местным правительством. Однако, как подчеркнул российский министр, вывод американских солдат из Ирака давно назрел, поскольку они боролись с террористической угрозой, которую сами же и создали. Россия со своей стороны готова продолжить сотрудничество с Ираком по противодействию вооружённым группировкам, чтобы не допустить их возрождения.

Присутствие американских сил в Ираке, и в Сирии, и в Ливии не сделало жизнь ни в одной из этих стран лучше, а лишь создало проблемы, которые граждане этих стран вынуждены теперь преодолевать, — подчеркнул глава МИД РФ. — Принципиально важно, чтобы впредь американское руководство избегало подобных заграничных авантюр.

Сирийский трек занимает особое место в переговорах. Недавно власти Ирака объявили об официальном открытии КПП «Арар» на границе с Саудовской Аравией спустя несколько десятилетий после его блокировки. Как отметило управление пограничных переходов республики, пункт, который находится в иракской провинции Анбар, «был официально открыт для интенсификации торгового обмена между двумя странами».

Первой колонной, которая проследовала через «Арар», стали 15 грузовых автомобилей, доставившие на иракскую территорию из Саудовской Аравии медицинское оборудование и медикаменты. Не исключено, что восстановление работы КПП могло бы дать импульс для интенсификации саудовского участия в разрешении тех вопросов, которые касаются и сирийского досье.