https://static.news.ru/photo/bf05c4cc-5630-11ea-bdf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заинтересован в проведении переговоров по ситуации в сирийской провинции Идлиб в стамбульском формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин «является сторонником» проведения четырёхстороннего саммита с участием глав Турции, Франции и Германии. Песков при этом уточнил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» , что встреча может состояться, когда будут согласованы графики всех четырёх лидеров.

В субботу президент Реджеп Эрдоган выступил с заявлением, что Турция будет предпринимать более решительные действия на территории Сирии. По его словам, он уже провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, после чего была составлена дорожная карта по Сирии. При этом он не стал раскрывать, какие именно шаги сделает Анкара.

Как писал NEWS.ru, ранее турецкий лидер сообщил, что планирует встречу на 5 марта.