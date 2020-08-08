Из аэропорта Багдада вывезли груз особо опасных веществ

https://static.news.ru/photo/885015c0-da6c-11ea-9ecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: baghdad-airport.com

Иракское руководство объявило о том, что из столичного международного аэропорта вывозят груз с особо опасными материалами. Об этом сообщило Управление пограничных портов страны.

Премьер министр Ирака Мустафа аль-Казыми подписал распоряжение о создании чрезвычайная комиссия по выявлению материалов высокого риска. В их число вошли химвещества, материалы высокого риска, материалы двойного назначения, нитрат аммония, аммиачная селитра.

Проверка будет проводиться на всех пограничных пунктах, в том числе наземных, морских, воздушных, с целью последующего их вывоза из жилых районов.

Подразделениям военно-инженерного управления министерства обороны было дано указание с максимальными мерами предосторожности вывезти эти материалы из грузового отсека аэропорта, — сказано в сообщении, которое приводит издание Baghdad al-Youm.

Вывезли все опасные вещества «быстро и высокопрофессионально, и груз доставлен в безопасное место назначения на склады военно-инженерного управления». В заявлении не уточняется, о каких именно материалах и веществах и в каком объёме идёт речь.

Поводом для проверки и вывоза опасных веществ стал взрыв в порту Бейрута. Там сдетонировали более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. После этого портовые и таможенные службы многих стран начали проводить у себя ревизию. В Сирии уже также подтвердили, что на их складах опасных веществ нет.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек.

Он оказался таким мощным, что его взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Их почувствовали даже на Кипре. В самой столице Ливана разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров, а под их завалами до сих пор находятся люди, точное число которых пока не может назвать никто. Больницы не справляются с нагрузкой. 5 августа в стране был объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она, как предполагается, была конфискована в 2014 году с судна «Росус», которое принадлежало российскому предпринимателю Игорю Гречушкину. Детонация могла произойти во время сварочных работ. Ливанское правительство пообещало, что причины катастрофы будут установлены за пять дней, а многие сотрудники порта уже отправлены под домашний арест до конца следствия.

Как писал NEWS.ru, международный комитет Красного Креста (МККК) планирует в 2020 году оказать помощь населению Ливана на сумму в €40 млн.