Иран опубликовал спутниковые снимки крупнейшей базы США на Ближнем Востоке

https://static.news.ru/photo/7ca0a1a2-d249-11ea-a36c-fa163e074e61_660.jpg Фото: almasdarnews.com

Аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) 29 июля опубликовали снимки базы Аль-Удейд в Катаре, на которой размещены тысячи американских военнослужащих.

Изображения были получены с иранского спутника Nour-1, который запустили 22 апреля 2020 года. Снимки имеют высокое разрешение. На них можно увидеть крупнейшую авиабазу Соединённых Штатов на Ближнем Востоке в Катаре, на которой размещены около 13 тысяч американских военнослужащих, передаёт AMN News.

Издание уточняет, что фотографии были обнародованы после заявления американского генерала Джея Рэймонда о том, что Nour-1 не лучше обычной веб-камеры в космосе.

КСИР запустил спутник при помощи пусковой трёхступенчатой установки Qassed во время операции, которая была проведена в Дашт-Кавире, в центральной части пустыни Ирана. Спутник был выведен на орбиту в 425 км над поверхностью Земли.

Ранее американские спутники зафиксировали «небольшую активность» в районе ядерного научно-исследовательского центра Северной Кореи в Йонбене. При этом активность у ядерного полигона, считающегося закрытым, выходит за рамки простого поддержания порядка на территории. Анализ полученных снимков показал, что в районе завода по обогащению урана время от времени появляются специализированные железнодорожные вагоны и прицеп. Также американские специалисты отметили, что вокруг главного научно-исследовательского и административного центра полигона ведётся какое-то строительство, писал NEWS.ru.